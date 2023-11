Un festival célébrant les cultures indépendantes va tabasser Ivry-sur-Seine ce week-end

A l’ombre des étoiles (de Renaudie), la Jimi (Journée des initiatives musicales indépendantes) s’apprête à redéployer ses ailes. Les 17 et 18 novembre, le raout célébrant les cultures indépendantes reprend du service dans la ville d’Ivry-sur-Seine, entre salon pro et concerts à la salle du Hangar et au théâtre Antoine-Vitez.

Si le salon vous permettra de débusquer labels, tourneurs et autres entités indés, ce sont surtout les concerts qui vont nous faire aller tout au bout de la branche jaune de la ligne 7, avec notamment Limsa d’Aulnay le samedi. Cet éternel outsider – en instance de sortie commune avec le Bruxellois Isha –, bien trop fort pour rester dans l’ombre, entremêle la technicité d’un Ronaldinho, la science du placement d’un Diego Milito et une écriture entre la nonchalance, la mélancolie et la psychanalyse digne d’un Riquelme. On trépigne comme des pièces de 2 euros au salon Carglass et c’est clairement Limsamanquable.

© JIMI

L'affiche est jalonnée d’autres artistes qui méritent le détour tels les space-punkrautrockeurs bretons de Guadal Tejaz, jamais innocents dès qu’il s’agit de rosser les fosses, le folkeux H-Burns, ou le rappeur toulousain Furax Barbarossa. Jimi, plutôt deux fois qu’une !

Quand ? Les 17 et 18 novembre 2023

Où ? Dans plusieurs salles à Ivry

Combien ? 12 € le concert (Billetterie ici)

Dans le reste des festivals

