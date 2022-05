We Love Green : on vous dit tout sur l'exceptionnelle programmation food

Il y a les festivals où l’on s’estime heureux quand on arrache, entre deux concerts, une barquette de frites blêmes et molles comme un gothique hypoglycémié. Et puis il y a We Love Green. Le festoche qui, depuis 2011, concilie électro et pop de qualité et respect de l’environnement a mis les petits plats dans les grands côté nourriture responsable.

C’est bien simple, l’affiche 2022 ressemble à un Coachella de la food engagée : Adrien Cachot envolé du Perchoir ; Alessandra Montagne de Nosso ; l’étoilé et encré Guillaume Sanchez (Ne/So) ; Cybèle Idelot, la papesse locavore du domaine Les Bruyères, Valentin Raffali de Livingston… Mais aussi les meilleures cantoches de Paname, délocalisées à l’occasion dans le bois de Vincennes, comme Beng Beng et ses crêpes de riz crousti, Dizen et ses sabich fortiches ou Filakia et ses souvlakis hardis. En tout, plus de 50 (!) restaurants – dont la moitié strictement végétariens – seront présents sur les trois jours de festival (2, 4 et 5 juin) pour proposer une offre voyageuse, joyeuse et respectueuse.

© DR

Ce générique assez fou a été sélectionné par un jury trois étoiles, présidé par Alexandre Gauthier, le taulier surdoué de la Grenouillère. On y trouve les cheffes volantes Manon Fleury (qui remplace désormais Adrien Cachot au Perchoir) et Glory Kabe, mais aussi Fanny Giansetto d’Ecotable ou Alexandre Drouard, le dénicheur de pépites de Terroirs d’Avenir. Autant dire qu’avec cette brochette, ça ne rigole pas sur la provenance des produits et le respect des saisons. Pour espérer être retenus, les candidats devaient proposer des offres végétariennes systématiques, du bio, du local, du zéro plastique à usage unique et une vaisselle compostable. Enfin, les invendus doivent être remis à des ONG (bravo).

Préparez-vous donc à vous régaler de gnocchis à la crème de chaource, de croquettes de feijoada, de pizzetas gorgonzola ou de meringues moelleuses à la cardamome… Pour faire couler tout ça, du vin nature en tireuse sourcé par Soif, des bières artisanales ou des smoothies frais. Au lieu de vouloir tout goûter, pensez à danser sur deux trois concerts quand même – ça aide pour la digestion !

Pour la billetterie du festival, c’est par ici que ça se passe.



Quand ? Les 2, 4 et 5 juin 2022

Où ? Bois de Vincennes, Paris 12e