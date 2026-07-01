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Paris

Bad Bunny
© Bad Bunny | Bad Bunny
© Bad Bunny

En attendant Bad Bunny à Paris, ces personnalités latino-américaines qui font Paris

DJ, photographe, patronne de bar... Rendez-vous dans le Paris latino.

Écrit par Smael Bouaici
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Alors que Bad Bunny posera sa Casita et ses chaises Monobloc les 4 et 5 juillet à la Plenitude Arena (les premières sous ce nom après neuf ans de Paris La Défense Arena), on a voulu mettre en lumière les personnalités latino-américaines qui, chacune dans leur domaine, font briller la capitale un peu plus fort.

El Dany, le reggaeton dans la peau

  • Musique
El Dany, le reggaeton dans la peau
El Dany, le reggaeton dans la peau
© El Dany

C’est la magie de la nuit à Paris : longtemps ignoré, le reggaeton est aujourd’hui le roi des soirées parisiennes, qu’elles soient branchées ou populaires. DA de la Terrasse Latino du Cabaret Sauvage, qui ne désemplit pas tous les vendredis de l’été, Daniel Romero, alias DJ El Dany, boit du petit-lait (de coco). A 43 ans, ce DJ d’origine chilienne et portoricaine se souvient de ses premières soirées dans des petites salles de banlieue il y a vingt-cinq ans : « Il n'y avait même pas de soirées reggaeton, c’était des soirées latino où l’on entendait quelques hits reggaeton. Il n'y avait pas de vrai mouvement. »

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Hélène Tchen Cardenas, photographe d’identités

  • Musique
Hélène Tchen Cardenas, photographe d’identités
Hélène Tchen Cardenas, photographe d’identités
© Hélène Tchen Cardenas

La quête d’identité peut être un chemin joyeux. C’est ce que semble dire Hélène Tchen Cardenas à travers l’esthétique pop et lissée de ses clichés. Née en France d’un père états-unien d’origine chinoise, la photographe de 34 ans a grandi à Paris avec sa mère née en Colombie. Évidemment, dès qu’elle a commencé la photo, en autodidacte après des études de cinéma, le thème s’est imposé. « C’était toujours la même chose qui revenait, raconte-t-elle. J’étais très intéressée par tout ce qui était en lien avec l'identité, la beauté aussi. » 

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