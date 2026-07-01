En attendant Bad Bunny à Paris, ces personnalités latino-américaines qui font Paris

C’est la magie de la nuit à Paris : longtemps ignoré, le reggaeton est aujourd’hui le roi des soirées parisiennes, qu’elles soient branchées ou populaires. DA de la Terrasse Latino du Cabaret Sauvage, qui ne désemplit pas tous les vendredis de l’été, Daniel Romero, alias DJ El Dany, boit du petit-lait (de coco). A 43 ans, ce DJ d’origine chilienne et portoricaine se souvient de ses premières soirées dans des petites salles de banlieue il y a vingt-cinq ans : « Il n'y avait même pas de soirées reggaeton, c’était des soirées latino où l’on entendait quelques hits reggaeton. Il n'y avait pas de vrai mouvement. »