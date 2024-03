Les meilleurs bars japonais de Paris

Romain Gaia, patron de la pâtisserie Tomo et grand amateur d’alcools japonais, a décidé de transformer sa micro-adresse du 6e en clandé. Les vendredis et samedis soir, à partir de 18h30, on peut y siroter une sélection de sakés et de shōchūs resserrée mais érudite ou une offre de highballs, ces mélanges de spiritueux et d’eau gazeuse. Il manque juste à ce lieu inclassable un éclairage plus tamisé et des petits trucs salés à grignoter pour en faire un izakaya 24 carats.

Où ? 16, rue Grégoire-de-Tours, Paris 6e