"Stay The Fuck Home" Spritzer : une création de Hyacinthe Lescoët (Cambridge Bar) #Cocktailovirus Pendant le confinement, on invite nos mixologues préférés à créer pour Time Out une recette de cocktail. A reproduire à la maison.

Dans notre classement annuel des meilleurs bars à cocktails, le génial Cambridge, comfy spot aux allures de pub british, squatte pépouze le haut de la liste. Et pour représenter la Public House, on a fait appel à son big boss, Capt'ain Hyacinthe Lescoët ! Cet ex-Mary-Céleste et 69 Colebrooke Row s'est chauffé pour vous concocter, depuis sa maison de famille en Bretagne, avec les moyens du bord et une connexion tout pourrie, de grandes mixtures à réaliser chez vous, pendant le confinement ! N'oublions jamais qu'en chinois, "crise" a un double sens et se traduit également par "opportunité"... Quand la contrainte devient source de créativité : un spritzer (cocktail à base de vin, d'eau gazeuse et de glaçons) malin, frais et... anti-gaspi !

Photo : © Hyacinthe Lescoët

Ingrédients nécessaires :

- 2 sachets ou 4g de thé Darjeeling

- 300 ml d'eau

- 30 ml de jus de citron

- 150 g de sucre

- 300 g de pommes (type Canada ou juteuse) - 5 ml de liqueur de crème de pêche

- 1,25 ml de vinaigre de cidre (optionnel) - 80 ml de Pétillant/Champagne/Cidre (de préférence sec et naturel)



Déroulé



1- Commencez par préparer l'infusion de pommes et thé (30 ml) :

- Nettoyer les pommes et les peler

- Les couper en petits morceaux en retirant le trognon, et les placer ensuite dans une casserole assez large.

- Verser par-dessus le sucre d’abord, puis 30 ml de thé et 30 ml de jus de citron.

- Faire cuire à feu très doux pendant 25 min. Le sucre va permettre d’extraire le jus à l’intérieur des pommes.

- Au bout de 25 min, verser par dessus 170 ml de Cold Brew de thé Darjeeling. Laisser cuire 5 minutes a feu très doux, en mélangeant de temps en temps.

- Bien filtrer.

- Laisser refroidir et mettre au frigo.



2- Préparer le Cold Brew de thé Darjeeling (20 ml) : Placez le thé dans de l’eau à température ambiante. Laissez infuser de 7 à 9h. Filtrez à l’aide d’un filtre à café pour enlever tout résidu.



3- Recette finale :

- Pour réaliser le cocktail, c’est très simple : dans un verre à vin ou une flûte à champagne, versez les 30 ml d'infusion pommes et thé, les 20 ml de cold brew de thé darjeeling, la crème de pêche et le vinaigre de cidre.

- Bien mélanger le tout, pour que les ingrédients ne fassent plus qu’un.

- Verser ensuite par-dessus le vin pétillant/champagne/cidre (en faisant attention de ne pas déborder).

- Donner un petit coup de cuillère pour tout mélanger sans casser les bulles.

- Déguster bien confiné à l’apéro.



L'astuce survivaliste de Hyacinthe :

- Conserver les restes de pommes ensuite, on peut tout mixer et s’en servir en compote, dans des gâteaux ou à servir avec le fromage.

- Il est possible d’ajouter d’autres épices (cannelle, vanille, etc.) pour faire l’infusion à sa sauce, ou de remplacer les pommes par d’autres ingrédients que l’on a sous la main (poire, banane, etc.).