Ce magnifique hôtel à peine sorti de l’œuf ne ressemble à rien de ce qu’on voit depuis une décennie. Planquée à deux cabrioles des dorures de l’Opéra Garnier, cette demeure déploie sur cinq étages un esprit plus parisien tu meurs, avec ses 32 piaules ultra-confortables où cohabitent velours à franges, clins d’œil gothiques et passementeries fleuries des années 40. Mais attention, le Château Voltaire n’est pas qu’un décor, c’est un lieu de vie. Il suffit de bourlinguer dans les parties communes pour échanger avec les clients, descendre quelques verres au bar à cocktails et dévorer des plats bistrotiers chèrement facturés dans ce qui reste la partie la mieux décorée de l’hôtel. Pour finir en beauté, rendez-vous au -1 avec ce spa caparaçonné de pierres, avec sauna et mini-bassin privatisable pour deux…

Prix : le luxe a un prix : chambre double à partir de 500 € la nuit…

Les services : spa avec bassin et sauna, restaurant, bar à cocktails.

Kit de beauté : classe avec ses produits estampillés Château Voltaire.

Petit-déj : parisien à 18 € avec boisson chaude, panier de viennoiseries, jus de fruits et baguette. Ou celui à 34 € avec un avocado toast et chia pudding.

Le petit plus : cette sensation d’appartenir, avec les autres clients, à un très prisé club privé

Dans les environs : Faites-vous un trip asiatique en allant slurper des ramens chez Sanjo, boire du shōchū chez Stand Tora et s’enfiler des dorayakis chez Tomo.