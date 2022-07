Roulements de tambour, cotillons et pétards Bison 5, la fête nationale est en approche. Comme tous les ans, le 14-Juillet débarque avec dans sa musette une foule de célébrations et événements en tous genres – pour le meilleur et pour le pire. Cette année, plutôt que de lister des feux d’artifice et autres bals de pompiers un peu trop (vus et re)vus, on a décidé de vous signaler les bals électroniques qui sortent du lot, aussi bien par leur programmation, leur localisation que par le message qu’ils délivrent. Approchez-vous et découvrez un dossier qui va vous faire dire que le 14-Juillet, c’est trop d’la bal(le) !