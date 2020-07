FondDePlacard35- Le banh mi de Hanoï Corner

L'idée de "Fond de Placard" ? Mettre à l'honneur un chef ou une cheffe parisien(ne) qu'on aime tout particulièrement chez Time Out. Jour après jour, une super toque vous livre sa recette fétiche, avec tous ses petits secrets !

Aux manettes de ce coffee shop en planque à deux pas de la gare Saint-Lazare, la jeune Hô Ly et son compagnon Nam Nguyen incarnent cette nouvelle génération de Vietnamiens, fiers de leur héritage et souhaitant faire découvrir à l’étranger un savoir-faire gastronomique pointu, trop souvent méconnu. Le Graal dans leur échoppe ? Les banh mi gourmets (bœuf, porc ou veggie), confectionnés avec la bonne baguette de Farine&O, MOF 2015. Bonne nouvelle, les deux tourtereaux ont décidé de partager avec nous leur délicieuse recette. Bon appétit !

Le banh mi de Hanoï Corner

Ingrédients (pour 4 personnes) :

2 baguettes tradition

Pour la farce :

- 500 grammes de poitrine de porc sans peau, haché

- 1 grosse échalote

- 1 bâton de citronnelle

- 40 ml de sauce d’huître

- 10 ml de sauce nuoc-mâm

- coriandre

Pour la sauce :



- 1 échalote

- 1 bâton de citronnelle

- 10 grammes d’ail

- 10 grammes de piment oiseau

- 10 cl d'huile de tournesol

- 10 ml d'huile de sésame

- 5 grammes de sucre

Pour les pickles :



- 4 carottes de taille moyenne

- 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc de riz

- 1 cuillère à café de sel

- 2 cuillères à soupe de sucre

- 1 concombre

- de la coriandre

- un peu de piment oiseau (à doser au choix)

Déroulé :

Pour la viande :

- Taillez l’échalote et la citronnelle. Mélangez la viande avec les ingrédients (sauf la coriandre) en ajoutant une pointe de sel et de poivre.

- Laissez reposer pendant une nuit au réfrigérateur.

- Le lendemain, lavez et incorporez 75 grammes de coriandre taillée (seulement les feuilles) dans la farce et faites des boulettes de taille moyenne

- Faites cuire au four pendant 35 minutes à 200 °C



Pour la sauce :

- Taillez les ingrédients en petits morceaux

- Chauffez la poêle avec un peu d’huile. Faites sauter à feu vif les ingrédients pendant 5 minutes, puis à feu doux pendant 25 minutes. Vous pouvez ajuster le piment si vous souhaitez relever le goût.

- Filtrez la sauce

Pour les pickles :



- Lavez et râpez les carottes. Puis mélangez les carottes avec le sel et le sucre.

- Laissez dégorger 10 minutes et ajouter le vinaigre

Assemblage :



- Réchauffez votre four à 200 °C pendant 10 minutes en chaleur tournante puis l’éteindre

- Mettez votre pain dans le four jusqu’à ce que la croûte soit chaude et croustillante

- Sortez le pain, incorporez la viande, puis la sauce, les pickles et un peu de coriandre

Enfin, mangez le banh mi pendant qu'il est encore chaud !