FondDePlacard38 - La pizzette cacio e pepe du Café du Coin

Des chaises de bistrot boisées, une ambiance (ultra-)détendue et une cuisine de saison parfaitement exécutée : il ne nous en fallait pas plus pour que le Café du Coin devienne le QG apéro de la rédac. Le gros hit ? Les fameuses pizzettas, de petites pizzas garnies à l'humeur, devenues l'un des 75 plats les plus iconiques de Paris selon tonton Time Out. Bonne nouvelle, Florent Ciccoli, le big boss (également aux manettes de Cheval d'Or avec Taku Sekine et de Jones), est d'humeur partageuse et nous file ses tips pour une pizzette cacio e pepe. A déguster avec un bon pif nature !

Ingrédients (pour 4 pizzettes)

Pour la pâte :

- 306 g de farine

- 8 g de sel

- 4 g de levure de boulanger

- 4 g d’huile d’olive

- 202 g d’eau tiède

Pour la garniture :

- 2 boules de mozzarella

- 1 sachet de parmesan

- quelques grains de poivre

Déroulé :



1 - Dans un bol, mélangez l’eau tiède, l’huile d’olive et la levure. Fouettez et laissez reposer 10 minutes.

2 - Dans un autre bol, mélangez la farine et le sel

3 - Incorporez le liquide dans le mélange farine et sel, et mélangez avec une spatule en bois jusqu’à ce que tout soit agrégé

4 - Recouvrir d’un torchon et laisser reposer 15 minutes dans un endroit chaud

5 - Après repos, sortez le pâton, posez-le sur une surface plane préalablement farinée, puis pétrissez-le pendant 5 minutes

6 - Rassemblez la pâte en une grosse boule bien lisse, puis coupez-la en quatre boules égales, et laissez celles-ci reposer 24 heures au réfrigérateur (couvertes d'un film alimentaire)

7 - Sortez les quatre boules du frigo. Farinez le plan de travail. Etalez chaque boule, l'une après l'autre. Placez vos pouces au centre de la boule et poussez vers l'extérieur, pour créer un rebord de pâte (le fameux “trottoir” des pizzas napolitaines !). Ecartez les bords de plus en plus loin (sans déchirer la pâte, attention !) tout en faisant tourner la pâte sur elle-même, jusqu’à obtenir la taille souhaitée.

8 - Garnir avec quelques morceaux de mozzarella (égouttée la veille) et saupoudrer de parmesan

9 - Cuire 5 minutes à la puissance maximale du four (240-250 °C), idéalement en étalant la pizzette sur une pierre plate, chauffée dans le four au moins 15 minutes avant ("à la maison par exemple, je me suis servi de la coupelle en céramique d’un pot de fleurs !", dixit le chef)

10 - En sortant la pizzette du four, ajoutez quelques grains de poivre concassé et un filet d’huile d’olive