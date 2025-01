Cet emblématique établissement parisien a attiré plus de 3,2 millions de visiteurs en 2024

On vous avait prévenu : de 2025 à 2030, le Centre Pompidou se refait une beauté, et l’Atelier Brancusi, situé à quelques pas, ne fera pas fait exception. Avant de dire bye-bye un certain temps aux sculptures de l’artiste roumain, Beaubourg lui a rendu un dernier hommage avec une expo XXL alignant près de 200 sculptures, photos, dessins, films et documents d’archives. La plus grande rétrospective française jamais consacrée à ce monument de la sculpture européenne dont les courbes et les lignes épurées ont contribué à jeter les bases du minimalisme. Résultat, l’exposition Brancusi a scotché plus de 390 000 visiteurs jusqu’à sa clôture en juillet. Avec près de 5 000 entrées par jour, cette rétrospective a imposé le maître du minimalisme comme une figure incontournable de l’art moderne. Une expérience qui a fait vibrer autant qu’elle a épuré.