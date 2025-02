6 choses à faire à Paris pour occuper vos enfants pendant les vacances d’hiver

Une liste de plans kids-friendly à la sauce Time Out avec un bistrot rétro où gribouiller, une fête disco et l’un des musées les plus fun de Paris, entre autres.

Vendredi 14 février au soir, au moment où les fleuristes, les restos et les clubs se frotteront les mains avec la Saint-Valentin, les enfants de la zone C, dont fait partie la région parisienne, sauteront aussi de joie avec le début des vacances d’hiver. Partant du principe qu’il va bien falloir les occuper pendant quinze jours, on vous a usiné une liste de plans kids-friendly à la sauce Time Out.

Manger (et dessiner) dans un rade de quartier

Et si vous emmeniez vos enfants manger au PMU ? À l’heure du rétro branché, direction le 11e et Cornichon, un faux vieux rade tenu par la doublette Paul Henri et Bertrand Chauveau où trônent flipper, néon en vague au-dessus du zinc inox et comptoir à loto. Outre un semainier à prix gentil (22 € la totale) enquillant les assiettes drôlement finaudes, les parents seront contents de trouver sur les tables des pots de crayons pour occuper leur progéniture (les nappes jetables sont jetables).

Où ? 2 rue des Goncourt, Paris 11e.

© Mickaël A. Bandassak

Remonter le temps au musée des Arts forains

Comme à la pêche au canard, il n’y a que des parents gagnants au musée des Arts forains ! Avec ses manèges et attractions centenaires, sa salle de bal itinérante des années 1920 et ses canaux vénitiens, le musée de Bercy, consacré à l’histoire des foires, figure en toute saison parmi les meilleurs spots de la ville pour émerveiller la marmaille. Un plan sûr à réserver sur le site et qui ne se fait qu’en visite guidée.

Où ? Musée des Arts forains, 53 avenue des Terroirs-de-France, Paris 12e.

Regarder un dessin animé sur l’enfance de Frida Kahlo

La plus célèbre artiste mexicaine a désormais son film d’animation ! Avec Holà Frida, les réalisateurs André Kadi et Karine Vézina proposent d’aller creuser, avec la voix d’Olivia Ruiz, les origines de la peintre, bien avant ses pérégrinations artistiques dans sa Casa Azul. Une enfance passée dans la banlieue sud de Mexico, au cours de laquelle elle s’émerveille, fait face à l’adversité et prend conscience de sa solarité. Une histoire inspirante pour faire découvrir à vos enfants cette icône de l’art et du féminisme.

Quand ? Sortie en salles le 12 février 2025.

Danser à une fête disco à la Philharmonie



Espace de 1 000 mètres carrés indépendant de la salle de concerts, la Philharmonie des enfants est spécialement pensée pour les mélomanes de 4 à 10 ans. Il y a, déjà, son parcours permanent en cinq étapes, qui sensibilise les jeunes visiteurs aux sons et à l’univers du spectacle. Outre ces installations ludiques, tactiles et immersives, les petits pourront profiter, durant les vacances d’hiver, d’une prog' spéciale autour de l’expo en cours consacrée au disco ! Il y aura de quoi se déguiser, entre lunettes et paillettes, de quoi bouger dans le Salon Jazz qui jouera cette fois des classiques disco, et ils trouveront même quelques anecdotes laissées par l’artiste Julien Granel. Let’s dance !

Où ? 221 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Quand ? Tous les jours jusqu’au 9 mars, sauf le lundi matin.

Plonger dans un océan de papier dans une ancienne patinoire

Jusqu’au 30 mars, vous allez pouvoir mettre des étoiles (de mer) dans les yeux de vos enfants avec l’exposition immersive L’Océan de Léa de l’artiste Junior Fritz Jacquet, installée dans les 2 000 mètres carrés de l’ancienne patinoire de Saint-Ouen. Il a fallu trois mois pour donner vie à cet événement dont le nom est inspiré du prénom de la fille l'artiste. L’idée ? Immerger les visiteurs dans un monde sous-marin à travers des sons, des odeurs et des jeux de lumière. Le tout s’articule autour d’immenses pièces et installations faites en papier recyclé, plié selon des techniques d’origami. La fiche technique donne le vertige : 10 tonnes de papier déclassé, donc « destiné à être jeté par les usines », 1 500 dalles LED et 150 kilomètres de câbles électriques. Résultat : une expo qui oscille entre grottes sous-marines, méduses aux filaments suspendus au plafond, coraux, raies, fleurs et autres créatures des profondeurs.

Quand ? jusqu’au 30 mars 2025.

Où ? Ancienne patinoire de Saint-Ouen, 4 rue du Docteur-Bauer, 93400 Saint-Ouen.

Regarder un concert dessiné sur une barge

Petit Bain, l’un de nos lieux culturels flottants préférés, lance une série de concerts dessinés jusqu’en avril. La première a lieu le 16 février avec sur scène un groupe, Trente et ses compos quelque part entre électro et folk, et une illustratrice, Pi Ja Ma alias Pauline de Tarragon, autrice du roman graphique Minuscule folle sauvage, sorti l’an dernier. Un monologue intime dédié aux introverti(e)s et aux inadapté(e)s. Inspirés par la musique, ses dessins seront projetés en live sur un écran. Une expérience créative qui s’annonce fascinante, et qui vaut le coup de s'inscrire sur la liste d’attente.

Quand ? Dimanche 16 février 2025, à 15h30 et 19h.

Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e. Billetterie.