Le classement des meilleurs bars d'Europe vient de tomber – avec cinq bars parisiens dedans !

@ Photo by Kawasaki Toshihiro on Unsplash | Le classement des meilleurs bars d'Europe vient de tomber – des sous-sols écossais aux pharmacies norvégiennes

Sortez les verres (de contact), il y a un tout nouveau classement à décortiquer. Si les bars européens squattent depuis longtemps la liste des World’s 50 Best Bars, le continent s'offre enfin son propre spin-off officiel : le bien nommé Europe’s 50 Best Bars. Cette édition inaugurale a été dévoilée lors d'une cérémonie à Amsterdam le 30 juin, et les résultats prouvent la richesse folle de la scène entre Lisbonne et Ljubljana.

Sur la première marche du podium, on retrouve le bar Line à Athènes. Ce bar ultra-engagé dans l’écoresponsabilité a pris ses quartiers dans un ancien entrepôt d'art et vient tout juste de décrocher la prestigieuse distinction des trois épingles dans le Pinnacle Guide. Ici, presque tout ce qui sort de la cuisine s'offre une seconde vie : les restes et coproduits sont directement recyclés dans les verres. C’est le cas de leur cocktail Delusional Margarita, twistée au ketchup, à la moutarde et à l'eau de pomme de terre, ou des Why-Ins, des vins à base de tous les fruits imaginables… sauf le raisin. Une approche créative et visionnaire.

C'est un autre bar d'Athènes qui occupe la deuxième marche du podium, The Bar in Front of the Bar, tandis que le barcelonais Sips montre sur la troisième. Paris réalise un superbe tir groupé avec cinq adresses, dont trois dans le top 20 : le Bar Nouveau (5e), The Cambridge Public House (7e) et Danico (19e). Le Harry’s Bar est 27e et De Vie fait son entrée à la 34e place.

Londres a également de quoi sabrer le champagne en plaçant sept adresses au classement, le meilleur score. Le Connaught Bar se classe dixième et décroche le titre de meilleur bar du Royaume-Uni, salué par les juges pour sa régularité impressionnante, du travail de la glace jusqu'au rythme du service.

À Édimbourg, Panda & Sons se hisse à la 20e position. Caché derrière la devanture anonyme d'un salon de coiffure, l'endroit s'ouvre sur un laboratoire en sous-sol dirigé par le spécialiste de la glace Iain McPherson. Pionnier de la technique du « switching », il a réussi à extraire l'eau d'un spiritueux pour la remplacer par un autre alcool, donnant naissance à des « franken-spiritueux » hybrides qui composent les cocktails du bar.

Du côté d'Oslo, Svanen grimpe à la 15e place. Le spot a investi une pharmacie de 1896 magnifiquement préservée, troquant les remèdes d'époque contre une carte de cocktails centrée sur des ingrédients nordiques ultra-purs.

Le top 20 (le reste du classement ici):