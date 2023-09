Paris sous les pinceaux : les 4 expositions peinture les plus attendues de la rentrée 2023

Pas la peine de vous faire un tableau : au mois de septembre, le moral est souvent aussi sombre qu’une toile de Pierre Soulages. Le pot (de peinture) qu’on a, c’est que la rentrée charrie également une kyrielle de bons plans à même de mettre un peu de fluo dans nos cœurs entre festivals, restos et expos. Pour ces dernières, une tendance s’impose en cette rentrée 2023 : ce sont les expos peinture qui sont les plus attendues. On en a sélectionné quatre, sur une palette très large allant de Van Gogh à Rothko en passant par Modigliani. A vos pinceaux !

Pour découvrir notre sélection globale des expos de la rentrée, c'est par ici.

Nicolas de Staël au musée d'Art moderne

Avis aux déprimés de la grisaille parisienne : le musée d’Art moderne va mettre une bonne dose de couleurs dans votre quotidien grâce à une immense rétrospective consacrée à Nicolas de Staël (1914-1955). Grand nom de la scène artistique française d’après-guerre, le peintre n’avait pas été exposé en solo à Paris depuis sa monographie au Centre Pompidou en 2003. Au programme ? Quelque 200 tableaux, dessins, gravures et carnets venus de collections publiques et privées, qui agissent sur le moral trois fois mieux qu’une luminothérapie couplée à un shot de vitamine C. L’occasion de revenir de façon chronologique sur l'œuvre et la vie passionnante de cet exilé russe fan de foot, dont les paysages pop flirtent magnifiquement avec l’abstraction. Du 15 septembre au 21 janvier 2024.

© Photo Annik Wetter © Adagp, Paris 2023

Amedeo Modigliani - Un Peintre et son marchand, au musée de l’Orangerie

C’est assez tendance depuis quelques années : faire découvrir le travail d’un peintre à travers sa relation avec son marchand principal. Le musée de l’Orangerie n’y échappe pas et se penche sur l’implication de Paul Guillaume dans la production d’Amedeo Modigliani (1884-1920). Avec cette expo thématique, le musée reviendra sur la relation artistique et amicale liant le peintre bohème et le collectionneur, qui aurait tenu entre ses mains près de 150 peintures et dessins. Artiste sulfureux et révolutionnaire, Modigliani a joui du soutien indéfectible de Paul Guillaume jusqu’à sa mort – il en fera même le sujet de sa toile emblématique Paul Guillaume, Novo Pilota. Du 20 septembre au 15 janvier 2024

© RMN-Grand Palais (Musée de l'Orangerie) / Hervé Lewandowski Amedeo Modigliani Paul Guillaume, Novo Pilota, en 1915 Musée de l'Orangerie

Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois, au musée d’Orsay

Grande première dans la pantagruélique liste d’expositions consacrées à Vincent Van Gogh (1853-1890) ! La prochaine monographie du musée d’Orsay se concentrera sur la production de l’artiste à Auvers-sur-Oise, qu’il a habité durant les deux derniers mois de sa vie, magnifiquement mise en image dans le biopic de Maurice Pialat. Une période extrêmement productive : 74 tableaux et 33 dessins réalisés en seulement 61 jours, parmi lesquels les iconiques L’Eglise d’Auvers-sur-Oise et Champ de blé aux corbeaux, qui témoignent du renouveau créatif de Vincent Van Gogh dans la dernière période de sa vie tourmentée. Du 3 octobre au 4 février 2024

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Mark Rothko à la Fondation Louis Vuitton

Qui de mieux que le roi du pinceau Mark Rothko (1903-1970) pour inaugurer cette saison picturale parisienne ? C’est à la Fondation Louis Vuitton que ça se passe, qui réunit pour l'occasion une centaine d'œuvres provenant de grandes collections institutionnelles et privées, de la famille de l’artiste à la Tate de Londres en passant par la National Gallery of Art de Washington. Suivant un parcours chronologique, cette immense rétrospective compte bien se déployer dans tous les espaces de la fondation, qui promet de faire honneur aux formats grandioses du peintre abstrait. Du 18 octobre 2023 au 2 avril 2024