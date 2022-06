Un festival de ciné en plein air sur le parvis de la Seine musicale

Dans le cadre de son tentaculaire Festival Paradiso, MK2 va trimballer ses écrans dans tout Paris (et au-delà !). On vous avait déjà prévenus pour les projections en plein air dans la mythique cour du Louvre et sur le rooftop de l’hôtel Paradiso à Nation, et voilà que les habitants de l’Ouest parisien sont aussi servis. Du 8 au 10 juillet, le festival revient sur le parvis de la Seine musicale pour trois soirées de films et de concerts.

Du côté des films, on est sur trois belles références. En premier relais, on aura droit à Phantom of the Paradise, la virée glam rock de Brian de Palma et film fétiche des Daft Punk, suivi le lendemain de l'adaptation par Milos Forman de la comédie musicale hippie Hair. En clôture, Paradiso projettera Leto de Kirill Serebrennikov, immersion dans la scène indé rock soviétique des années 1980.

Et donc, chaque soir, un groupe choisi en fonction de la thématique jouera en amont du film. Pour assister à une séance, ça se passe par tirage au sort. Les premiers billets ont été arrachés, mais une seconde salve sera mise en ligne le 1er juillet à 18h. Soyez vifs.

Quoi ? Cinéclub Paradiso à la Seine musicale

Quand ? Du 8 à 10 juillet 2022

Où ? Seine musicale, île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

Combien ? Gratuit (sur réservation)