Les meilleures installations lumineuses de l'hiver

Depuis quelques années, on ne compte plus les créations lumineuses qui ont essaimé en région parisienne. Et dès qu'il y en a une qui apparaît, c'est à chaque fois le même cirque : les gens disjonctent complètement (on exagère à peine). Afin de faire le tri, nous avons entrepris d'agréger celles qui – sur le papier – nous paraissent les plus dignes d'intérêt. Dans ce dossier amené à évoluer, il y a des structures immenses, des grandes lanternes d'inspiration chinoise et des installations visuelles bonnes à reconfigurer le code couleur d'un daltonien. On vous laisse remettre les plombs et on dit merci à la régie lumière !