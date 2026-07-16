Les piscines extérieures où se baigner à l'air libre à Paris et en Île-de-France

Ça frime sur les bords de Marne ! Alors que plusieurs lieux de baignade pour plonger dans le fleuve ont ouvert depuis l’an dernier – le dernier en date à Neuilly-sur-Marne –, l’un des complexes aquatiques les plus aguichants de la région prend place depuis 1971 à côté du port de Nogent-sur-Marne, dans le 94. Les nageurs y profitent de sacrés équipements avec, à l’extérieur, un bassin olympique, une fosse avec des plongeoirs allant jusqu’à 10 mètres et de quoi se poser tout autour. Aussi sur le dépliant : l’ouverture, aux beaux jours, d’une buvette avec glaces et boissons fraîches. Ça pourrait déjà suffire à faire le trajet jusque-là, mais vous pouvez y ajouter, à l’intérieur, deux autres bassins : un de 25 mètres et un autre d’apprentissage. À signaler aussi une salle de sport ainsi que des cours collectifs à la pelle. Par contre, qui dit équipements de la sorte dit tarifs qui piquent : comptez 5,50 € pour les Nogentais et 9,50 € pour les extérieurs. À ce prix-là, venez tôt et repartez tard.



Où ? 8 rue du Port, 94 130 Nogent-sur-Marne