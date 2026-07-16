Les piscines extérieures où se baigner à l'air libre à Paris et en Île-de-France

Une des rares piscines classées de Paris. La piscine de la Butte-aux-Cailles, bâtie en 1922 par l’architecte Louis Bonnier, fait figure d’ancêtre en matière de baignade. Sa façade en brique rouge évoque le style Art nouveau alors qu’à l'intérieur, son plafond voûté et ses grandes arches lui donnent des allures plus ecclésiastiques. Bonheur : l’eau y est naturellement chaude car elle provient de puits artésiens. Rénovée au début des années 2010, cette piscine rutilante propose un bassin intérieur de 33 mètres de long ainsi qu’un bassin outdoor de 25 mètres accessible toute l’année à l’atmosphère hors du temps. Un espace extérieur où l’on trouve également un solarium et une pataugeoire. Allez, bonne brasse.
Où ? 5 place Paul Verlaine, Paris 13e
Le doute est difficillement permis : l'été est bel et bien là ! Forcément, toutes les Parisiennes et Parisiens vont se mettre en quête d’un peu de vert – pour les parcs, c’est par là – et d’un bassin où se tremper les miches. Alors, pour associer barbotage et bronzage, on vous a listé les plus belles piscines extérieures ou découvertes à Paris et en banlieue ! Un dossier en chlore massif.
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