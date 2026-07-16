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Paris

Piscine Joséphine Baker
Piscine Joséphine Baker | Piscine Joséphine Baker
Piscine Joséphine Baker

Les piscines extérieures où se baigner à l'air libre à Paris et en Île-de-France

Centre nautique, bassin historique, bac d'hôtel... Découvrez notre sélection des lieux où profiter d'une piscine extérieure dans le Grand-Paris.

Rémi Morvan
Publié par Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
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Le doute est difficillement permis : l'été est bel et bien là ! Forcément, toutes les Parisiennes et Parisiens vont se mettre en quête d’un peu de vert – pour les parcs, c’est par là – et d’un bassin où se tremper les miches. Alors, pour associer barbotage et bronzage, on vous a listé les plus belles piscines extérieures ou découvertes à Paris et en banlieue ! Un dossier en chlore massif.

D'autres plans estivaux à Paris

Les piscines extérieures à Paris et en banlieue

Piscine de la Butte-aux-Cailles

  • Sport
  • Butte-aux-Cailles
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Piscine de la Butte-aux-Cailles
Piscine de la Butte-aux-Cailles
© Gérard Sanz / Mairie de Paris

Une des rares piscines classées de Paris. La piscine de la Butte-aux-Cailles, bâtie en 1922 par l’architecte Louis Bonnier, fait figure d’ancêtre en matière de baignade. Sa façade en brique rouge évoque le style Art nouveau alors qu’à l'intérieur, son plafond voûté et ses grandes arches lui donnent des allures plus ecclésiastiques. Bonheur : l’eau y est naturellement chaude car elle provient de puits artésiens. Rénovée au début des années 2010, cette piscine rutilante propose un bassin intérieur de 33 mètres de long ainsi qu’un bassin outdoor de 25 mètres accessible toute l’année à l’atmosphère hors du temps. Un espace extérieur où l’on trouve également un solarium et une pataugeoire. Allez, bonne brasse.

Où ? 5 place Paul Verlaine, Paris 13e

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Piscine des Murs à Pêches

Piscine des Murs à Pêches
Piscine des Murs à Pêches
© Guillaume Guérin / Coste Architectures

À jamais la première piscine publique à l’eau filtrée naturellement. Lancée par l’ancienne maire Dominique Voynet – oui, le bastion rouge montreuillois fut vert le temps d'un mandat –, la piscine des Murs à Pêches façonnée par l'agence Coste a ouvert en deux phases sur les hauts de Montreuil. En 2016, se dévoilaient les espaces extérieurs, là où se concentrent les avancées écologiques, avec leur grande étendue d’eau de 1 265 mètres carrés, pleine de courbes, cerclée d'un pentagliss, d’un toboggan ainsi que d’espaces verts et de détente. Côté espaces intérieurs, ouverts en 2017, on découvre une construction pleine de bois où se déploient un bassin de 25 mètres, un bassin ludique mais aussi des saunas, hammams et douches hydromassantes. Important : le coin à l’air libre n’est accessible qu’à seulement 670 baigneurs, permettant de garder l’efficience du système de filtration. Pensez à venir tôt ou à vous renseigner sur l’affluence.

Où ? 9 rue Maurice-Bouchor, 93 100 Montreuil

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Piscine Georges Hermant

  • Sport
  • Buttes-Chaumont
Piscine Georges Hermant
Piscine Georges Hermant
© Paris

A la pointe nord-est de Paris se déplie l’une des plus attrayantes piscines de la capitale. Depuis 1972, la bassin Georges Hermant y trône avec son intriguant vélum, une toile immense qu’on ôte une fois l’été venu. Les visiteurs peuvent alors profiter d’un bassin de 50 mètres de long sur 20 de large à l’air libre – sectionné en deux selon les créneaux. Mais aussi de larges bordures pour s'alanguir sur sa serviette. On y retrouve aussi tout un tas d’activités comme de la plongée avec une fosse dédiée, de l’aquagym ou de l’aquatonic... Pouce en l'air !

Où ? 8-10 rue David d’Angers, Paris 19e

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Nogent Nautique

Nogent Nautique
Nogent Nautique
© Département du Val de Marne

Ça frime sur les bords de Marne ! Alors que plusieurs lieux de baignade pour plonger dans le fleuve ont ouvert depuis l’an dernier – le dernier en date à Neuilly-sur-Marne –, l’un des complexes aquatiques les plus aguichants de la région prend place depuis 1971 à côté du port de Nogent-sur-Marne, dans le 94. Les nageurs y profitent de sacrés équipements avec, à l’extérieur, un bassin olympique, une fosse avec des plongeoirs allant jusqu’à 10 mètres et de quoi se poser tout autour. Aussi sur le dépliant : l’ouverture, aux beaux jours, d’une buvette avec glaces et boissons fraîches. Ça pourrait déjà suffire à faire le trajet jusque-là, mais vous pouvez y ajouter, à l’intérieur, deux autres bassins : un de 25 mètres et un autre d’apprentissage. À signaler aussi une salle de sport ainsi que des cours collectifs à la pelle. Par contre, qui dit équipements de la sorte dit tarifs qui piquent : comptez 5,50 € pour les Nogentais et 9,50 € pour les extérieurs. À ce prix-là, venez tôt et repartez tard.

Où ? 8 rue du Port, 94 130 Nogent-sur-Marne

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Piscine Joséphine Baker

  • Sport
  • 13e arrondissement
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Piscine Joséphine Baker
Piscine Joséphine Baker
Piscine Joséphine Baker

Ouverte en 2006 et rappelant – un peu – les mythiques bains flottants Deligny coulés en 1993, la piscine flottante Joséphine-Baker accueille les barboteurs en face de Bercy, non loin de la bibliothèque François-Mitterrand. Si ses mensurations sont des plus classiques (25 mètres de longueur en plus d’une pataugeoire de 50 mètres carrés), sa verrière amovible rend (surtout l’été) les longueurs bien plus douces. Aux beaux jours, on apprécie le solarium de 500 mètres carrés avec transats. Au-delà de son aspect flottant, la piscine Joséphine-Baker propose une kyrielle d’activités. Le hic de Baker, c’est que sa belle gueule attire le monde. Un conseil : évitez les jours d’affluence, et venez en dehors des heures de pointe. Mais essayez vraiment de passer, c'est le dernier été de Joséphin-Baker avant sa fermeture programmée à la fin de l'année.

Où ? Quai François Mauriac, Paris 13e

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Château de Villiers-le-Mahieu - Les Maisons de Campagne

  • Hôtels
  • Villiers-le-Mahieu
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Château de Villiers-le-Mahieu - Les Maisons de Campagne
Château de Villiers-le-Mahieu - Les Maisons de Campagne
© Les Maisons de Campagne

Vous n’avez pas de maison de campagne ? Pas grave, il y a Maisons de Campagne ! Aménagés par le groupe Les Hôtels (Très) Particuliers, ces deux gîtes en or massif accueillent les Parisiens en manque d’herbe dans d’anciens châteaux yvelinois. A partir du 4 juillet, le château de Villiers-le-Mahieu ouvre sa piscine et son domaine avec une offre à la journée (hors week-end) clinquante. Contre 95 €, vous pourrez tremper vos miches dans le bassin extérieur et profiter de toutes les activités (vélo, pétanque, balade en barque). Et pas besoin d’amener le pique-nique, la graille est incluse avec un buffet le midi, un quatre-heures et des boissons à volonté (alcool compris) de 12h30 à 14h ! Une formule brunch est aussi à signaler le dimanche. Clairement mieux qu’une maison de campagne à soi. 

Où ? Rue du Centre, 78770 Villiers-le-Mahieu

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Piscine Molitor

Piscine Molitor
Piscine Molitor
Photograph: Molitor Hotel & Spa / Benoit Auguste

C’est ici qu’est né le bikini (1946) et qu’ont été organisées certaines des rave parties les plus cultes de Paris. Passé de piscine municipale à temple de l’underground et du street art, Molitor joue depuis quelques années la carte du resort derrière son impressionnant monolithe couleur jaune moutarde. Au menu de cet hôtel taillé pour le staycation sportif ? Un spa Clarins, une salle de sport, un club de yoga, un rooftop avec, bien sûr, une impressionnante piscine extérieure de 48 mètres de long. Si cette dernière est chauffée (28 degrés), vous pouvez aussi opter pour la piscine intérieure. Côté accessibilité, fini les free parties, seuls les clients de l'hôtel, les membres du Club Molitor et les personnes ayant réservé au spa (à partir de 350 € la journée) pourront y tremper les orteils. Attention au coup de chaud sur la CB.

Où ? 2 avenue la Porte-Molitor, Paris 16e

Annette K

Annette K
Annette K
© Annette K.

La natation sur Seine se fait un prénom à Paris ! La barge Annette K, en hommage à la nageuse militante – notamment pour le port du maillot féminin – et actrice Annette Kellermann, amarrée au port de Javel dans le 15e, propose une piscine flottante sur le fleuve avec bassin chauffé de 50 mètres de long et trois couloirs de nage à ciel ouvert. On peut donc crawler sous le cagnard puis se sécher dans le solarium dans une ambiance balnéaire assez unique à Paris. Le bassin est accessible à tous (32 € tout de même) mais comme au Silencio, seuls les abonnés sont certains d’entrer en cas d’affluence.

Où ? Port de Javel bas, Paris 15e

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Piscine Georges Vallerey

  • Sport
  • 20e arrondissement
  • Recommandé
Piscine Georges Vallerey
Piscine Georges Vallerey
© Guillaume Bontemps / Ville de Paris

La piscine Georges-Vallerey a rouvert ses lignes au public le 17 avril 2024 après deux ans de rénovation. Et quand on parle de mythe, on n’exagère pas : c’est ici, lorsqu’elle s’appelait encore la piscine des Tourelles, que se sont déroulées les épreuves de natation des JO de Paris 1924, marquées par trois ploufs dorés de Johnny “Tarzan” Weissmuller. On y redécouvre le grand bassin de 50 mètres – cerclé de gradins bétonnés rougeoyants – toujours modulable à 37,5 mètres ou en deux fois 25 mètres, avec goulettes rénovées pour, nous dit-on, une meilleure acoustique, et des anneaux olympiques lumineux en déco ! Et surtout, on a retrouvé une nouvelle version du toit amovible dont l’ancienne charpente de 25 tonnes de bois datant des années 1980 a été en partie utilisée pour usiner la nouvelle signalétique ainsi qu’une partie du mobilier des vestiaires.

Où ? 148 avenue Gambetta, Paris 20e.

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Piscine Keller

  • Sport
  • Javel
Piscine Keller
Piscine Keller
© Gérard Sanz / Mairie de Paris

Construite dans les années 1960, la piscine Keller a été intégralement rénovée en 2008. Elle en a profité pour se refaire une beauté niveau vestiaires mais aussi en termes de traitement de l'eau, en remplaçant le chlore traditionnel par de l'ozone. Toujours pourvue de son bassin olympique de 50 mètres de long, la piscine Keller a été agrémentée d'un précieux toit ouvrant – parfois capricieux, laissant le soleil se faufiler entre les tours du quartier… Magique ! A noter que le bassin est, selon les sessions, segmenté en deux bacs de 25 mètres. La plaquette mentionne également une palanquée d’activités, entre aquafitness, aquarun ou aquacycling.

Où ? 14 rue de l’Ingénieur Robert Keller, Paris 15e 

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