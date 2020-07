FondDePlacard34 - Le poulet vapeur, vierge de poireaux de Cuisine

L'idée de "Fond de Placard" ? Mettre à l'honneur un chef ou une cheffe parisien(ne) qu'on aime tout particulièrement chez Time Out. Jour après jour, une super toque vous livre sa recette fétiche, avec tous ses petits secrets !



A bas le référencement et bienvenue chez Cuisine, le resto où le Tout-Paris foodista a posé ses clics et ses likes, et qui squatte pépouze le top 20 de notre classement des meilleurs restaurants de Paname. Sis à Anvers, en face de Mamiche , il abrite un duo au sommet : Takao Inazawa, toque nippone ultradouée (ex- Verre volé ), assisté (en salle) de Benoît Simon, homme-bouteille prodigue, ancien du Septime et Chateaubriand . Si le lieu a du fermer en partie (il continue de proposer des plats en take away), le chef Takao Inazawa joue les dealers de kif et partage avec nous sa recette de poulet vapeur / vierge de poireaux, un plat très populaire dans l’archipel japonais. Bon appétit !

Poulet vapeur, vierge de poireaux



Préparation : 20 minutes

Marinade : minimum une nuit

Cuisson : 10-15 minutes



Ingrédients (pour 2-3 personnes)



Vierge :



- 1 blanc de poireau ciselé ou 1 botte de cébette émincée (gardez un peu de vert pour la marinade du poulet)

- 1 cuillère à café de sel

- 1/2 cuillère à café de poivre noir

- 1 gousse d’ail râpé

- 1 petit morceau de gingembre épluché et râpé (gardez les parures pour la marinade du poulet)

- jus d’un demi-citron

- 4 cuillères à soupe d’huile de tournesol ou de colza

- 1 cuillère à soupe d’huile de sésame



Poulet mariné :



- 2 cuisses de poulet désossées (vous pouvez demander à votre boucher)

- 3 pincées de sel

- 2 pincées de poivre noir

- 1 cuillère à soupe d’huile de tournesol ou de colza

- Vert de poireau émincé et parure de gingembre, lamelles de gingembre en plus éventuellement

- Quelques feuilles de chou chinois ou de laitue, voire quelques morceaux de brocoli, champignons etc., pour l’isolation de la cuisson vapeur

Déroulé :



1 - Mélangez tous les ingrédients pour la sauce vierge, filmez et laissez reposer une nuit au frigo.



2 - Salez et poivrez les deux côtés des cuisses de poulet et posez-les côté peau sur une assiette. Couvrir des parures et lamelles de gingembre et parsemer de vert de poireau et d’huile. Filmez et laissez une nuit au frigo.



3 - Le lendemain, sortez la sauce vierge à température ambiante



4 - Allumez le cuiseur à vapeur, posez vos légumes préférés directement dans le panier vapeur et salez légèrement. Posez les poulets côté peau sur les légumes (laissez la marinade pendant la cuisson), fermez et laissez cuire environ 10 minutes à puissance moyenne.



5 - Enlevez la marinade du poulet et tranchez les cuisses, arrosez de sauce vierge le poulet et les légumes cuits. Vous pouvez servir sur du riz blanc ou une salade croquante (concombre, laitue, tomate…)

Si vous n’avez pas de matériel à vapeur, vous pouvez mariner les cuisses dans un sac avec fermeture à zip. Pensez à bien évacuer l’air dedans avant de fermer. Le lendemain, pochez directement le sac dans un bain-marie chaud mais pas bouillant.

Cette vierge est très utile, elle peut venir assaisonner des viandes, poissons ou légumes grillés.