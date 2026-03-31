Les 17 expositions incontournables à voir absolument en avril 2026 à Paris

À vos agendas ! Entre artistes cultes, événement itinérant très attendu et rétrospectives gratuites, avril à Paris s’annonce chargé côté expos. Voici 17 rendez-vous artistiques à ne surtout pas manquer ce mois-ci.

Clair-obscur, à la Bourse de Commerce

Avec un titre pareil, on s'attendait à une exposition sur les héritiers du Caravage. On vous prévient : il n'en est rien. Le sujet est complexe, voire un poil ambitieux, et s'appuie sur une centaine d'œuvres (quasi toutes issues de la collection Pinault) pour tenter de créer un parcours où le visible se heurte à l'invisible. Hasard du calendrier (ou pas), l'exposition s'est ouverte au milieu de conflits géopolitiques majeurs, qui lui donnent un éclairage tout particulier. L'idée ? « Partir d'une feuille noire pour y faire jaillir la lumière et les œuvres », comme l'explique la commissaire Emma Lavigne. Quand ? jusqu'au 31 août 2026

Où ? Bourse de Commerce, 2 rue de Viarmes, Paris 1er. Lire ici notre critique de l'exposition Clair-obscur. Pierre Huyghe, Camata, 2024, robotique alimentée par apprentissage automatique, film autogénéré, édité en temps réel par des algorithmes d’apprentissage automatique, son, capteurs. Pinault Collection. © Adagp, Paris, 2026. Martin Parr, Global Warning, au Jeu de Paume Ici, une peau cramée par le soleil. Là, une plage plage saturée de slip de bains moulants. Plus loin, un buffet qui ploie sous le poids du plastique et des restes. Partout, des humains. Trop d’humains, face à une planète qui souffre sous le coup du dérèglement climatique, du tourisme de masse et de la surconsommation. Roi de l’humour british, Martin Parr (1952-2025) traduit en image les discours les plus alarmistes, sans jamais tomber dans le catastrophisme. Et si l’ironie était finalement la meilleure manière de sensibiliser ? Quand ? jusqu'au 24 mai 2026

Où ? Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, Paris 8e

Lire ici notre critique de l'exposition Martin Parr, Global Warning. « Benidorm », Espagne, 1997 © Martin Parr / Magnum Photos K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d'un phénomène, au Musée Guimet Les produits de beauté coréens sont devenus incontournables. Un phénomène K-pop, K-drama et compagnie que le musée Guimet s'attache à replacer dans son contexte avec « K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d'un phénomène », visible jusqu'au 6 juillet 2026, pour les 140 ans des relations diplomatiques franco-coréennes. Pour retracer l'évolution de ce concept, l'exposition remonte près de 300 ans en arrière, à la fin de l'époque Joseon, pour explorer les canons de beauté de l'époque — féminins surtout, masculins à la marge — immortalisés par des artistes comme Shin Yun-bok. Une introduction qui pose les bases historiques et montre comment cet idéal irrigue encore aujourd'hui des disciplines aussi diverses que la mode, le manhwa ou le webtoon. L'exposition ne lésine pas sur les pièces rares, entre les fonds du musée, l'un des plus importants d'Europe, et des trésors nationaux prêtés par des institutions coréennes. La démarche rappelle celle de l'exposition « Manga, tout un art ! », du même Guimet — et on lui prédit un succès similaire. On regrettera simplement qu'elle soit un peu moins généreuse que cette dernière, car le sujet est fascinant et aurait mérité qu'on s'y attarde davantage, malgré la belle variété de sources et de médias réunis. Quand ? jusqu'au 6 juillet 2026.

Où ? musée Guimet, 6 place d'Iéna, Paris 16e. Lire ici notre critique de l'exposition K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d'un phénomène. Magazine Femme volume 1-3 - ©The Modern Bibliography Review Society.

Magdalena Abakanowicz, La trame de l'existence, au Musée Bourdelle

Disparue en 2017, Magdalena Abakanowicz continue d’asseoir son héritage à travers les plus grandes institutions du monde. Après la Tate de Londres, c’est au Musée Bourdelle que les pièces textiles monumentales de la Polonaise trouvent leur place. Entre sculpture et tapisserie, son cœur balance. Alors plutôt que de faire un choix, l’artiste décide simplement d’allier ses deux médiums de prédilection dès la fin des années 1960 pour imaginer d’impressionnantes œuvres tridimensionnelles, rompant avec l’aspect domestique du textile. Oui, elle est une femme qui manie le fil et l’aiguille. Non, elle ne se contentera pas de rapiécer les pantalons de son mari. Avec elle, le tissu se fait aussi monumental que le métal, aussi majestueux que le marbre. Et en rassemblant près de 70 de ses œuvres, le Musée Bourdelle offre enfin un hommage français à la hauteur des ambitions de Magdalena Abramovic : démesuré. Quand ? jusqu'au 12 avril 2026.

Où ? musée Bourdelle, 18 rue Antoine Bourdelle, Paris 15e. Lire ici notre critique de l'expo Magdalena Abakanowicz, La trame de l'existence. © Jan Kosmowski

Africa Fashion, au musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Conçue par l’excellent Victoria and Albert Museum de Londres, l’exposition Africa Fashion s’exporte à Paris en 2026 après des étapes en Australie, au Canada et aux États-Unis. L’occasion de faire rayonner la scène mode du continent africain dans la capitale de la haute couture mais aussi de faire dialoguer créations contemporaines et collections historiques du musée du Quai Branly. Une confrontation entre passé et présent qui mettra en lumière une autre vision de la mode façonnée à la fois par des savoir-faire locaux et une nouvelle génération de créateurs.

Quand ? jusqu'au 12 juillet 2026

Où ? Quai Branly - Jacques Chirac, 37 quai Branly, Paris 7e.

© Alchemy collection, Thebe Magugu, Autumn/Winter 2021, Johannesburg, South Africa. Photography: Tatenda Chidora , Styling + Set: Chloe Andrea Welgemoed, Model: Sio

Abdelkader Benchama, Signs and Wonders, à la galerie Templon

Sans doute l’expo la plus mystique de cette sélection. Pour son quatrième solo show, l’artiste français Abdelkader Benchama, qui va bientôt démarrer une résidence à la prestigieuse Villa Albertine à New York, continue d’explorer le monde invisible à travers des dessins tracés à l’encre métaphysique.

Quand ? jusqu’au 7 mai 2026.

Où ? 30 rue Beaubourg, Paris 3e.

Abdelkader Benchama/galerie Templon

Danielle Orchard, Borrowed Chord, à la galerie Perrotin

Avec ses toiles mélancoliques, Danielle Orchard offre une nouvelle perspective à la représentation du corps féminin. La peintre américaine saute au-dessus de Picasso et Matisse dans une série de tableaux feutrés à la profondeur fascinante.

Quand ? jusqu’au 18 avril 2026.

Où ? 76 rue de Turenne, Paris 3e.

Danielle Orchard galerie Perrotin

Shirley Jaffe à la galerie Nathalie Obadia

Si l’on devait retranscrire une partition de musique en couleurs, ça donnerait sans doute une œuvre de Shirley Jaffe. La galerie Nathalie Obadia rend hommage à la fameuse coloriste américano-parisienne décédée il y a dix ans en exposant certaines de ses toiles les plus vibrantes. L'expo qui va éclairer votre printemps.

Quand ? jusqu’au 25 avril 2026.

Où ? 3 rue du Cloître Saint-Merri, Paris 4e.

Shirley Jaffe/galerie Nathalie Obadia

Martin Parr - Small World, à la galerie Clémentine de la Ferronnière

Martin Parr est éternel. Décédé en décembre dernier, le culte photographe britannique continue en effet à plus que jamais occuper les cimaises parisiennes. Alors que son exposition Global Warning (voir plus haut) fait chauffer les tourniquets du Jeu de Paume, une rétrospective parallèle se déploie jusqu'au 30 mai dans la galerie Clémentine de la Ferronnière. Le tout en accès libre. Elle aussi préparée en collaboration directe avec l’artiste, cette expo célébrera la série Small World – qui occupe également une section au Jeu de Paume –, initialement éditée en 1995 avant d’être constamment mise à jour par Martin Parr. Lequel a concentré son regard acide et sa focale – avec flashs et contrastes poussés à fond de rigueur – sur les phénomènes de consommation et plus précisément son pan touristique. Ou comment shooter l’absurde de ces comportements humains aussi convulsifs et codifiés qu'infiniment décalqués. Parmi les clichés présentés, on repère cette partie d’échecs dans les fumants thermes de Budapest, ces dizaines de gens tentant de redresser la tour de Pise, ces tours Eiffel multicolores, ces cartes postales en bord de pistes, ce parapluie point de rencontre sur la place Saint-Marc ou la Joconde photographiée à bout de bras et sans trop regarder.

Quand ? jusqu'au 30 mai 2026

Où ? galerie Clémentine de la Ferronnière, 51, rue Saint-Louis-en-l’Île, Paris 4e

© Martin Parr

Amy Friend « Firelight », à la galerie In Camera

Cette série d’Amy Friend confère à la magie. Fin 2025, l’artiste canadienne a publié le livre Firelight aux éditions italiennes L’Artiere. Il célébrait sa série « Dare Alla Luce », faite de clichés obtenus grâce à un processus technique extrêmement singulier. La base de tout, ce sont des photos datant des années 1920-1940 qu’Amy Friend a trouvées dans des albums de famille, en ligne ou en brocante. Elle les a ensuite perforées de petits trous, mises à contre-jour avant de les shooter à nouveau. Le développement donne des tirages baignés d’halos de lumière, à l’ambiance aussi magique, mirifique qu’évanescente ; une quinzaine d’entre eux seront exposés à la galerie In Camera jusqu’au 23 mai, courez-y.

Quand ? jusqu’au 23 mai 2026

Où ? galerie In Camera, 21 rue Las Cases, Paris 7e

© Amy Friend

Video Games & Music, à la Philharmonie de Paris

La musique de jeu vidéo est une forme d’art injustement sous-estimée. Pour s’en convaincre, il suffira de visiter à partir du 2 avril prochain l’exposition Video Games & Music, qui racontera la façon dont les musiciens ont accompagné l’ascension de ce qui est devenu la première industrie culturelle mondiale. Des limitations techniques des débuts à l’intégration du son dans la mécanique du jeu en passant par des BO cultes devenues de véritables madeleines de Proust, attendez-vous à une véritable odyssée vidéoludique pas seulement réservée aux hardcore gamers.

Quand ? du 2 avril au 1er novembre 2026

Où ? Philharmonie de Paris, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e

Children of the Light © That Game Company, 2019

Alexandra Catiere « Tout en ce lieu me survivra », à la galerie Leica

Dans le cadre de la résidence griffée Leica « Instants », l’artiste biélorusse Alexandra Catiere s’est retrouvée à habiter pendant plusieurs mois au Château Palmer. Un séjour pendant lequel l’artiste a souhaité rendre hommage à ce lieu, fief d’une des plus antiques étiquettes (bleue nuit) des vins bordelais, avec une focale précise : raconter son histoire tricentenaire avec des prises réalisées à la chambre photographique en s’intéressant, non pas aux vignes, mais aux à-côtés de celles-ci. Présentés à la galerie Leica du 3 avril au 20 juin, les tirages gélatino-argentiques en noir et blanc donnent l’impression de pièces d’archives intemporelles, entre graffitis datant de la Seconde Guerre mondiale, pièces d’argenterie ou anciens livres.

Quand ? Du 3 avril au 20 juin 2026

Où ? galerie Leica, 26 rue Boissy d’Anglas, Paris 8e

© Alexandra Catiere

Lee Miller, au musée d’Art moderne

Artiste, muse et mannequin dont la trajectoire exceptionnelle fut le sujet d’un biopic sorti en salles en 2024, Lee Miller fera l’objet d’une grande rétrospective au printemps 2026 au musée d’Art moderne. Organisée en collaboration avec la Tate Britain et l’Art Institute de Chicago, l’expo retracera toute l’ampleur et la diversité de son œuvre en tant que photographe : mode, paysage ou portraits mais aussi reportages de guerre dans les années 40. Une traversée artistique et biographique qui fera voyager le visiteur par le biais de clichés pris dans une vie en constant mouvement.

Quand ? du 10 avril au 2 août 2026.

Où ? musée d’Art moderne, 10 avenue du Président Wilson, Paris 16e.

Lee Miller, Modèle avec une ampoule Model with Lightbulb Studio Vogue, Londres, 1943 Lee Miller Archives © Lee Miller Archives, England 2025 All rights reserved

Federico Miró, Aller-retour, à Loo & Lou Gallery

Ce n’est pas Joan, mais Federico. La Loo & Lou Gallery offre sa première monographie à l’Espagnol, né en 1991, qui brouille les pistes entre textile et pigment. L’artiste présente des toiles construites minutieusement, comme un vêtement, enchevêtrant et superposant strates de peinture et couches d’imaginaire.

Quand ? jusqu’au 30 avril 2026.

Où ? 20 rue Notre-Dame-de-Nazareth, Paris 3e.

Federico Miró, Loo & Lou Gallery

Calder, Rêver en équilibre, à la Fondation Louis Vuitton

Pour marquer le centenaire de son arrivée en France et les 50 ans de sa disparition, la Fondation Louis Vuitton dédie une grande exposition à Alexander Calder à partir du 15 avril 2026. Annoncée comme l’une des plus importantes lui ayant jamais été consacrée, cette rétrospective promet d’aborder toutes les dimensions de son art en regroupant près de 300 œuvres : les fameux mobiles et stabiles qui devraient égayer l’architecture conçue par Frank Gehry, mais aussi des portraits réalisés à partir de fil de fer, des figures en bois sculpté, peintures, dessins et bijoux.

Quand ? du 15 avril au 16 août 2026

Où ? Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi - Bois de Boulogne, Paris 16e

© 2025 Calder Foundation, New York / ADAGP, Paris

François Malingrëy à la galerie Paris-B

Si vous aimez les peintures un peu étranges (voire flippantes), François Malingrëy présente à la galerie Paris-B son univers théâtral peuplé d’hommes et femmes torse nu (et des bébés aussi) qui vous regardent bizarrement. Une vibe réalisme flamand mais en version surréaliste.

Quand ? jusqu’au 11 avril 2026.

Où ? 62 rue de Turbigo, 75003 Paris.

François Malingrëy/galerie Paris-B

36 Y’a d’la joie ! Photographies de Pierre Jamet, à la galerie Les Amies Rouges



Il y a 90 ans, le Front populaire – cette coalition antifasciste formée de la SFIO, du PCF et du Parti radical – remportait les élections législatives, préludes à l’instauration – poussée par des grèves monstres – de cardinales réformes sociales encore à l’œuvre aujourd’hui. Avec, au choix, les conventions collectives, la semaine de travail de 40 h ou les deux premières semaines de congés payés, nouvelles sources de plaisir et d’enthousiasme, et devenues l’objet de nombreuses séries photographiques. Jusqu’au 4 juillet, la galerie Les Amies Rouges exposera une partie des tirages shootés à l’époque par Pierre Jamet, membre de la chorale de l’Association des Artistes et Écrivains Révolutionnaires. Sur le tract ? Des photos argentiques en noir et blanc pleines de soleil, de rires et d’espoir.

Quand ? jusqu’au 4 juillet 2026

Où ? 10 rue Domat, 75005, Paris

© Pierre Jamet

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