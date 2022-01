300 offres culturelles sont désormais accessibles avec le pass Navigo

Utilisateurs du pass Navigo, alerte au bon plan ! Ce week-end, dans un article du Journal du dimanche, on a appris que grâce à votre précieux sésame, vous allez avoir droit dès ce lundi 10 janvier à près de 300 offres réparties dans des lieux culturels franciliens. Ce Navigo culture concernera toutes les formules, à l'exception des forfaits Jour, Easy et Découverte, soit environ 4 millions d'utilisateurs potentiels. Il est temps de lire les petits caractères en bas du contrat pour connaître les détails.

Deux questions se posent : où est-ce qu'on pourra aller et quelles seront les réducs ? Parmi les 300 premiers lieux partenaires, on découvre pour près de la moitié des cinémas mais aussi des centres culturels, des musées, des festivals et des salles de spectacles. Et dans le lot, on dégote le nec plus ultra : Théâtre du Châtelet, musée d'Orsay, Centre Pompidou, We Love Green, le Reflet Médicis, l'Orangerie, le Louxor, le Palais de Tokyo, la Cité de la Musique… Bref, un bel avant-goût du casting. Pour ce qui est des offres, elles oscillent entre la gratuité, des réductions, des offres sur la restauration ainsi que des accès à des conférences, des vernissages ou à des ateliers. Il suffit de présenter son pass pour y prétendre.

Ultime astérisque concernant le prix du pass Navigo. Alors que l'opposition régionale s'interrogeait sur une éventuelle augmentation, Laurent Probst, le directeur général d'Ile-de-France Mobilités, a rétorqué auprès du JDD que « [le] budget 2022 a été voté en décembre, aucune hausse des tarifs n'est prévue pendant la crise. » En espérant que cet engagement perdure après cette dernière. En 2028 ?

Pour connaître les détails et les lieux partenaires, c'est par ici.