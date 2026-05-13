Le festival We Love Green dévoile la programmation food de son édition 2026

Presque aussi attendu que la programmation musicale, le casting des restaurants qui occuperont le food court 100 % végétarien du festival We Love Green du 5 au 7 juin au bois de Vincennes vient d’être dévoilé. A l’affiche, on trouve 49 restaurants forcément engagés, avec notamment un stand Septime & Friends en featuring avec Claire Grumellon de Lissit, Clément Satgé du Montezuma Café, et le Dauphin, un team-up entre Sonny’s Pizza, Nanina et Superfine, les lauréats du Time Out Award de la meilleure junk deluxe 2025 Mathias Degn et Harry Wilson de Cendrillon, mais aussi le Refugee Food, La Cuisine de Souad, Ernest… C’est le public qui décidera du 50e restaurant, en votant pour départager Boolofood, Deb’s Streetfood et Galetezen.

Tous ont répondu au cahier des charges : un plat à 10 € ou moins, un menu 100 % végétarien, une vaisselle 100 % réutilisable, et 70 % minimum de sourcing français. De quoi faire chuter l’empreinte carbone du festival, tombée à seulement 260 g de CO₂ par repas en 2024, contre 2 kg pour un repas moyen en France !

Cette année, We Love Green fait aussi une plus large place aux boissons sans alcool, avec un bar No-Low (sans ou avec très peu d'alcool), un bar à cocktails sans alcool tenu par les équipes de Soif et Superfine, et même un coffee shop !

Quand ? Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026.

Où ? au bois de Vincennes, Paris 12e.

Combien ? à partir de 49 € (billetterie ici).

A lire ensuite : Tout savoir sur l’édition 2026 du festival We Love Green