Quatre des meilleurs bars du monde sont à Paris !

Le très attendu classement du World’s 50 Best Bars 2021, sorte de bible pour les fadas de mixologie, a été dévoilé ce mardi 7 décembre lors d'une cérémonie londonienne ! Petit frère du 50 Best Restaurants, il récompense les 50 meilleurs bars à cocktails aux quatre coins du globe, après un vote de plus de 600 experts. Petite spécificité de l'année due aux restrictions de voyage : les votants n'ont pas été obligés d'inclure des bars internationaux dans leur liste.

Pour la deuxième année consécutive, c'est le londonien The Connaught Bar à Mayfair qui a été élu meilleur bar du monde, avec dans son sillage l'excellent et postmoderne Tayēr + Elementary, lui-même auteur d'une entrée fracassante dans le classement l'an dernier. Si l'on salue aussi la belle perf' barcelonaise, avec respectivement le Paradisio classé 3e et le Two Schmucks, posons-nous la seule question qui compte vraiment : où sont les bars parisiens ?

Encore une fois, c'est le Little Red Door qui porte les couleurs de la ville le plus haut avec une 29e place (contre 24e l'an passé). Sacrée performance quand on sait que c’est la huitième fois en neuf ans que le bar se retrouve dans la prestigieuse short list (malgré un gros turnover dans les équipes). Un établissement qui compte parmi nos bars à cocktails préférés, et dont la carte, toujours conceptuelle, change radicalement tous les six à douze mois. La petite porte rouge qui ne s’ouvre pas (on rentre par l’autre, la bleue, sur la gauche) est devenue depuis 2012 l’emblème de l’excellence parisienne en matière de mixo. Bravo à eux !

C'est tout pour le top 50. Mais en réalité, la liste va bien au-delà, jusqu'à la 100e place. Si l'on voit, à regret, le Syndicat quitter le palmarès, l'ultra-créatif Danico, cornaqué par Nico de Soto, caché dans l'arrière-boutique de Daroco (l'ex-échoppe Gaultier passée de temple de la mode à temple de la pizza) fait de la résistance et se classe 69e (contre 55e en 2020). Il faut attendre un peu pour retrouver deux de nos adresses chouchous qui font leur entrée dans ce classement.

A la 92e place, on retrouve le Cambridge Public House, ce bar aux allures de pub british, comfy et calme comme l’eau de la Tamise, où il fait bon siroter des cocktails précis dès 15h, comme à London ! Enfin à la 96e place, Fréquence, notre bar à cocktails numéro uno, qui réussit, à deux pas de Bastille, à entremêler potions tirées au cordeau et microsillons à la pointe. Bref, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour un cocorico tout en haut du classement !

Pour découvrir le classement en entier, c'est par ici.