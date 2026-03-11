Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dents de Loup (@dents.deloup)

Cette boucherie sérieuse qui ne travaille que les carcasses entières de races rustiques, se transforme en restaurant le midi venu. Le charcutier Paul Di Giandomenico et le chef Enguerrand Rouiller (passé chez David Toutain), remplissent les assiettes de délices carnés et 100% maison : terrines de campagne, saucisse-purée, saucisson de ris de veau brioché… De la belle ouvrage.

Où ? 75 rue de Rochechouart, Paris 9e

© Antoine Besse

La cheffe Kailey Hoyle (passée par Mokonuts) et son époux Sébastien Le Coroller ont retapé un ancien bar à vin nature, icône de Montreuil. La formule magique du déjeuner fait apparaître des assiettes bistrotières simples et sapides : fraîche salade de courge shiatsu rôtie, bleu, trévise et poire ; pintade grillée caressée par une soyeuse polenta et un intense jus de cuisson ; rassurant riz au lait. L'Amitié et sa licence IV ne prenant -presque- pas de pause, il est possible de prendre un canon en journée !

Où ? 120 avenue du Président Wilson, Montreuil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Patine (@patine.bistrot)

Patine, c'est la nouvelle vie du Café Mirabelle où s'affairait Marion Goettlé, repris par Julien Chevallier (ex Parcelles) en cuisine et Emma Rajaud, en salle. Le duo l'a transformé en un bistrot épuré – briques à vif, opaline et chaises Baumann - où le chef cisèle des assiettes qui redonnent du brillant à la bistronomie aussi bien dans une super formule déjeuner que dans un menu du soir unique : tagliatelles d'encornet envoûtées par de fines tranches d'oreille de cochon, tête de veau et sa gribiche, lieu jaune et chou sous un sabayon au vin jaune.

Où ? 16 rue la Vacquerie, Paris 11e

© AcidLactic

Dans cette enclave caparaçonnée de bois sombre, Valentin Orgeas de Fermentation Générale et ses associés – notamment l'agriculteur bio Cyrille Renault – ont ouvert une formidable pizzeria 100% levain. Dammi Welianga extrait du four des salivantes recettes originales : VG#3 à la purée de carottes et pleurotes ; Salty au kimchi maison, anchois et pesto de roquette… À faire couler avec des vins natures sur des tabourets hauts pour un sapide et digeste apéro.

Où ? 15 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Restaurant Pilgrim (@restaurantpilgrim)

Le chef Masaki Nagao, passé par Le Clarence, succède à sa compagne Yurika Kitano partie pour Épopée (cf. en dessous) dans les cuisines de cette discrète table du 15e. Depuis la cuisine exposée comme une scène en inox, le chef y déploie à son aise sa vision de la gastronomie française dans des assiettes techniques et appliquées, où folâtrent sauces convaincantes, textures travaillées et touches nipponnes : Saint-Jacques snackée et cerfeuil tubéreux confit ; pintade rosée, entourée d'une palette de légumes racines… Une aubaine pour les amateurs du quartier venus profiter de menus à prix presque provinciaux.

Où ? 8 rue Nicolas Charlet, Paris 15e

© Delphine Constantini

L'adresse avait été Pastore, table rigoureusement sicilienne, la voilà devenue Patsy, où le menu – signe des temps – met de l'eau dans sa Botte et assume une cuisine fusion sinon cosmopolite, au moins pan-méditerranéenne. La cuisine de Vasyl Andrusyshyn, chef russo-ukrainien élevé en Italie et passé par l'Assagio (et Pastore), se montre carrément futée avec une vraie maîtrise des textures et des sauces : topinambours rôtis et noisettes torréfiées ; agneau rosé végétalisé par une mojo verde… Une plaisante surprise dans la catégorie de la bistronomie voyageuse où fêter quelque chose !

Où ? 26 rue Bergère, Paris 9e

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Épopée (@epopee_charonne)

Le couple Thomas Legrand et Megumi Terao (Narro) a traversé la Seine pour s'installer à Charonne dans ce vaste local sang-de-bœuf où Thomas bourre les recoins de caisses de bouteilles. Depuis l'étage, la cheffe Yurika Kitano (ex Pilgrim) envoie une bistronomie alerte qui titille les terroirs hexagonaux de touches japonaises : chou-fleur rôti et sa sauce à l'anchois façon tonnato, carré d'agneau à l'intrigant condiment camembert, graphique pudding au kabocha (un potiron japonais).

Où ? 52 rue Léon Frot, Paris 11e