Une collection monumentale de peintures de Matisse, rarement montrées au public, vient d’être donnée à ce musée parisien

La fille de l’artiste, Marguerite, est au cœur de la majorité des 61 œuvres qui viennent d’être données par sa famille.

Le Musée d’Art Moderne de Paris a récemment enrichi ses collections d’une donation exceptionnelle d’œuvres de Henri Matisse, en grande majorité inédites. Cet ensemble, remis par la famille de l’artiste, se compose principalement de portraits de sa fille Marguerite.

Décédé en 1954, Henri Matisse demeure l’une des figures majeures du modernisme français, largement identifié pour ses compositions colorées et expressives du début du XXe siècle. Les œuvres récemment intégrées au fonds parisien éclairent un versant plus intime de son travail, centré sur le portrait et la représentation de son entourage proche.

La donation comprend 61 œuvres, portant à 81 le nombre total de pièces de Matisse conservées par le musée. Cette arrivée triple ainsi le volume précédemment détenu par l’institution et renforce de manière significative la place de l’artiste au sein de sa collection permanente.

Marguerite est le sujet de la quasi-totalité des dessins et esquisses donnés, qui couvrent une période allant de peintures la représentant enfant, en 1901, à des croquis plus épurés réalisés lorsqu’elle était dans la vingtaine. L’ensemble comprend également des lithographies, des livres illustrés ainsi qu’une sculpture.

Fille illégitime de Henri Matisse et de Caroline Joblau, modèle avec laquelle l’artiste entretint une relation avant son mariage, Marguerite Matisse a grandi auprès de son père, dont elle deviendra plus tard l agente. Après la mort du peintre, elle consacre plusieurs années à inventorier et rassembler son œuvre, jouant un rôle déterminant tant durant sa vie que dans la constitution et la préservation de son héritage artistique. Elle meurt en 1982.

Les œuvres avaient initialement été prêtées par Barbara Dauphin Duthuit — épouse du petit-fils de Matisse — à l’occasion de l’exposition Matisse et Marguerite. Le regard d’un père, présentée l’été dernier. À l’issue de l’exposition, la collectionneuse a choisi d’en faire don définitif au Musée d’Art Moderne de Paris, plutôt que de rapatrier les œuvres à New York.

Dans un communiqué, le musée a qualifié cette donation « d’une générosité exceptionnelle », soulignant qu’elle témoigne « de l’engagement profond de Madame Duthuit et de la confiance qu’elle accorde à l’institution », appelée à devenir « la nouvelle maison de Marguerite pour les décennies et les siècles à venir ».

