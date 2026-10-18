A ne pas manquer aujourd'hui à Paris

Attention événement : à l’occasion d’Art Basel, dont elle est partenaire, la marque de mode Miu Miu a invité Alice Diop, réalisatrice aux déjà deux César (le court Vers la tendresse et l’éblouissant Saint-Omer, son premier long-métrage), à imaginer une exposition au sein du palais d’Iéna, où sont organisés ses défilés. Présentée seulement du 21 au 25 octobre, l’exposition, intitulée Geste de Consolation, mélange plusieurs arts – film, photographie, sculpture, poésie, danse, musique et performance – dans un grand parcours qui interroge la représentation des femmes noires tout en célébrant leur créativité. “Je veux que cette exposition soit centrée sur des actes de consolation conçus par des artistes noires, chacune active dans sa propre discipline, pour corriger le regard fétichiste auquel des siècles d’histoire de l’art nous ont reléguées”, explique Alice Diop dans le communiqué.
Si votre médecin vous conseille de manger cinq fruits et légumes par jour, chez Time Out Paris, on vous fournit vos cinq bons plans quotidiens à ne pas manquer en ville. Avec, comme d’habitude, rien que la crème de la crème des sorties. De l'expo dont tout le monde parle au bistrot bien planqué en passant par le festival qui s'apprête à embraser une des nombreuses friches parisiennes… Tout, vous aurez tout pour être comblés aujourd'hui à Paris.
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