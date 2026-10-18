Inscrivez-vous
Recherche
Langue:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Time Out Food & Drink Awards 2026
© Paul Fogiel pour Time Out Paris | Time Out Food & Drink Awards 2026 au Parc des Princes.
© Paul Fogiel pour Time Out Paris

A ne pas manquer aujourd'hui à Paris

Expositions, nouveaux restaurants, concerts... Découvrez toutes les choses à faire aujourd'hui et en ce moment à Paris.

Écrit par La Rédaction
Publicité

Si votre médecin vous conseille de manger cinq fruits et légumes par jour, chez Time Out Paris, on vous fournit vos cinq bons plans quotidiens à ne pas manquer en ville. Avec, comme d’habitude, rien que la crème de la crème des sorties. De l'expo dont tout le monde parle au bistrot bien planqué en passant par le festival qui s'apprête à embraser une des nombreuses friches parisiennes… Tout, vous aurez tout pour être comblés aujourd'hui à Paris.

Pour encore plus de bons plans, inscrivez-vous à la newsletter de Time Out Paris.

Cet article comprend des liens d'affiliation. Ces liens n'ont aucune influence sur notre contenu éditorial. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Que faire à Paris aujourd'hui ?

1. Voir l'expo gratuite exceptionnelle de la réalisatrice Alice Diop au palais d’Iéna

  • Que faire
  • Vivre en Ville
Voir l'expo gratuite exceptionnelle de la réalisatrice Alice Diop au palais d’Iéna
Voir l'expo gratuite exceptionnelle de la réalisatrice Alice Diop au palais d’Iéna
DR

Attention événement : à l’occasion d’Art Basel, dont elle est partenaire, la marque de mode Miu Miu a invité Alice Diop, réalisatrice aux déjà deux César (le court Vers la tendresse et l’éblouissant Saint-Omer, son premier long-métrage), à imaginer une exposition au sein du palais d’Iéna, où sont organisés ses défilés. Présentée seulement du 21 au 25 octobre, l’exposition, intitulée Geste de Consolation, mélange plusieurs arts – film, photographie, sculpture, poésie, danse, musique et performance – dans un grand parcours qui interroge la représentation des femmes noires tout en célébrant leur créativité. “Je veux que cette exposition soit centrée sur des actes de consolation conçus par des artistes noires, chacune active dans sa propre discipline, pour corriger le regard fétichiste auquel des siècles d’histoire de l’art nous ont reléguées”, explique Alice Diop dans le communiqué.

En savoir plus

2. Tenter les assiettes néorustiques du Rigodon

  • Français
  • Folie-Méricourt
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Tenter les assiettes néorustiques du Rigodon
Tenter les assiettes néorustiques du Rigodon
© Antoine Besse

Comme une oasis de simplicité dans ce quartier où la moindre pizzeria fait appel à un directeur artistique et un décorateur ! Côme Jousset, ancien de l’hôtellerie, s’est reconverti dans la restauration en 2022 avec cette adresse néorustique à la façade vert pomme et l’intérieur garni d’étagères de livres et de produits au fort tropisme normand (cidre fermier, rillettes d’artisan). Victoria McGarvey, ancienne cheffe volante, déroule une cuisine familiale pleine d’allant, de produits issus de l’agriculture raisonnée, de prix raisonnable (25€ la totale) et très végé. On se revigore d’un effiloché de cochon dans une gourmande crème de pecorino ; un croustillant de chèvre et noix sur une puissante purée de betterave puis d’une poire pochée. Tout cela s’accompagne d’une courte carte de vins propres à petits prix : Terroirists du domaine Plageoles (25€), Folle blanche de la famille Lieubeau (26€)… Et le dimanche c’est brunch avec notamment un tentant croissandwich au camembert. Bref Plutôt un ordinaire extra que de l’extraordinaire et ça nous suffit amplement ! Vous vous demandiez s’il restait encore des gens sans néo-mulet ou t-shirt Balenciaga oversize dans le 11ᵉ ? La réponse est oui et ils s’attablent au Rigodon !

Lire la critique
Publicité

3. Baguenauder dans le salon de l’art africain AKAA

  • Art
Baguenauder dans le salon de l’art africain AKAA
Baguenauder dans le salon de l’art africain AKAA
© Primo Marella Gallery

Comme chaque automne, le salon AKAA (Also Known As Africa) fait son retour durant la Paris Art Week avec une 11e édition qui se tiendra du 23 au 25 octobre 2026 au Carreau du Temple. La mission n’a pas changé : « Favoriser la visibilité, la circulation et la reconnaissance des artistes africains et afro-descendants à l’échelle mondiale », avec cette année une majorité de femmes dans le line-up. Toujours sous la houlette de son directeur artistique, Sitor Senghor, ancien directeur de la galerie Orbis Pictus, AKAA, bicentenaire oblige, mettra le focus sur la photographie, avec plus de trente galeries venues avec leurs artistes du monde entier. Dans le même esprit, le salon AKKAA mettra à l’honneur les créations sur papier, comme les pastels du Sud-Africain Anji Woodley. La pièce maîtresse du salon sera l’installation monumentale du photographe sénégalais Gabriel Dia, des photos imprimées sur textile suspendues, autour de sa série Mother’s Heritage. A découvrir également sur place, la collab Charlotte Brathwaite + Malick Welli, qui retracent les routes de l’esclavage dans la série Forgotten Paradise, ou le travail d'Amani Bodo, qui réinterprète La Jeune Fille à la perle de Vermeer. AKAA s’est également associé au dispositif culturel Micro-Folie avec la découverte de son musée numérique autour d'œuvres d'art issues de la Collection Guadeloupe-Martinique-Guyane.

En savoir plus

4. Enchaîner les cocktails et les tapas chez Winona

  • Bars à tapas
  • Folie-Méricourt
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Enchaîner les cocktails et les tapas chez Winona
Enchaîner les cocktails et les tapas chez Winona
© Antoine Besse

Façade noire, plafond sang-de-bœuf laqué et bande-son rock indé ascendant shoegaze, Winona a une bonne gueule de planque pour noctambules dans un quartier bien achalandé. Dommage qu’il manque l’autorisation de nuit pour aller au bout de la promesse (de l’aube). Grâce à sa double nationalité bar à vins/bar à cocktails héritée de ses deux parents, Adrien Vernet de Fugazi et Benjamin Le Seigneur de Classique, on s’y désaltère des vins propres venus d’Espagne (Partida Creus, Celler Credo, Amos Baneres) autour de 45€ la bouteille et/ou de cocktails finauds comme ce basil smash à l’aquavit surmonté d’une mousse de chartreuse (14€). En 2026, il semble impensable d’ouvrir un bar qui sert juste à boire tant les solides s’imposent comme le complément indispensable de la rentabilité. Dans la cuisine, derrière le comptoir, Cecilia Munguira, venue des Asturies et de Cantina Cortado, propose une carte de petites assiettes d’outre-Pyrénées très réussies : de puissantes croquetas de cecina et de champignon (12€) ou un original torto, un tacos frit asturien, garni d’épaisses tranches de thon cru et de poivrons marinés (12€). À noter que vous voulez troquer un apéro contre un vrai dîner, il y a aussi des plats plus consistants comme, ce soir-là, des ris de veau et gambas (26€). Au cœur du foodistan du 11ᵉ entre Rori et les Œillets, cette adresse affiche une population (un peu) moins uniforme qu’attendue. Entre les trentenaires en Salomon et casquette Idéa, on avise aussi des tablées un peu rock.

Lire la critique
Publicité

5. Découvrir la galerie de portraits de rock stars d'Hassan Hajjaj

  • Art
  • La Villette
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Découvrir la galerie de portraits de rock stars d'Hassan Hajjaj
Découvrir la galerie de portraits de rock stars d'Hassan Hajjaj
© Hassan Hajjaj Studio

Au musée de la Musique, Hassan Hajjaj met les stars en boîte. Billie Eilish, Madonna, Rachid Taha, Cardi B, Amadou et Mariam ou encore Alicia Keys défilent dans un grand salon marocain sous stéroïdes, où les canettes de soda font office de zelliges et les boîtes de conserve de moulures. My Rock Stars réunit près de quarante portraits, entre Marilyn pop art et culture du réemploi. Son truc, à Hassan Hajjaj ? Prendre les codes de la photo de studio, du luxe, du streetwear et du folklore marocain, les passer au shaker, puis servir le tout avec beaucoup de couleurs. Rachid Taha n’aurait pas pu trouver mieux en le surnommant “Andy Wahloo” (contraction d’Andy Warhol et du terme arabe walou, “rien”) ! Canettes, boîtes de conserve et emballages de consommation forment le cadre, tapis traditionnels se substituent au fond, et les célébrités, pourtant habituées à être photographiées, se font contorsionner par ce touche-à-tout britanno-marocain qui les noie sous une tonne d’accessoires et de sapes à lui, quitte à les faire disparaître sous le costume. On est loin de la photo Getty de tapis rouge. Derrière les couleurs et la bonne humeur, l’expo raconte aussi une histoire de circulations. Larache, Londres, reggae, dub, hip-hop, gnawa, capoeira… Hassan Hajjaj, qui a grandi dans ce collage culturel, en a fait une méthode artistique, inspiré par les photographes maliens Malick Sidibé et Seydou Keïta et les studios de rue sénégalais des années 1950.

Lire la critique

GYG Paris Activities Widget

Recommandé
    À la une
      Publicité
      Back to Top

      A propos de nous

      Nous contacter

      L'offre Time Out

      Plan du site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.