Quelle vibe ? Après une première adresse dans le 10e, la joyeuse équipe de Boteco quitte Rio pour Sao Paulo et nous embarque dans le très bohème quartier de Vila Mada. L’ambiance bord de plage carioca du précédent spot cède sa place à un Brésil plus urbain. Les plantes tropicales au plafond côtoient ici les néons colorés, le béton armé, les fresques street art à la gloire de Pelé et les matériaux de récupération : pneus et vieux barils en tête.

Plat culte ? Entre deux cocktails et sur un rythme endiablé de batucada et de rap brésilien, une picanha de bœuf et sa sauce vierge (14 €) ou de bolinho de bacalhau (10 €).

Où ? 51 Avenue Trudaine, Paris 9e.