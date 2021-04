En mai et juin, avalanche de cool marchés et festivals à la Cité Fertile !

En mai, fais ce qu'il te plaît. Les beaux jours reviennent (ou presque), le déconfinement aussi et avec eux, toute une flopée de bons plans. Aux portes de Paris, cap sur la friche pantinoise La Cité Fertile ! Planquée juste à côté des métros Quatre Chemins (7) et Hoche (ligne 5), cette oasis XXL de 10 000 m2 squatte les murs d'une ancienne gare de stockage SNCF, le long des rails. Et nous sert sur un plateau d'argent une des plus belles programmations culturelles de l'été. Pour l’occasion, Time Out vous a sélectionné 5 évènements parmi la kyrielle impressionnante de son agenda. Quinté gagnant !

Parmi eux, le Gros Marché, qui aura lieu les 15 et 16 mai prochains. Soit une trentaine de shops vintage pour dire oui à l'upcycling, non à la sur-consommation et fuck à la fast fashion ! Des fripes pour hommes, femmes et enfants, mais aussi de la déco, du mobilier, des vinyles, et même... des vélos ! Mais aussi, un peu après, le samedi 22 mai, un maousse Marché aux plantes et aux fleurs qui se tiendra là-bas. Ou comment faire le plein de nature pour son 32 m2.

© La Cité Fertile (Pantin)

Si comme nous vous êtes mordus de céramique, mais regrettez parfois le manque de représentation de certains artisans qui mériteraient d'être davantage connu(e)s, ne ratez pas "Utile, Marché de l’Objet céramique", dimanche 23 mai. Un very best of de céramistes plasticiens, illustrateurs, photographes, graphistes... Bref, des gens talentueux. Qui changent des sempiternelles têtes d'affiche parisiennes hors de prix (coucou la mini-tasse céramique à 250 boules), et vous feront découvrir leurs productions en séries limitées... A prix sages.

Pour se la jouer comme à Taïwan, ambiance petites lanternes : un Night Market aura lieu les samedi 29 et dimanche 30 mai. Branché(e) kimchi, vin naturel, pain au levain ? ça pète de partout avec ce Festival de la Fermentation, prévu dimanche 30 mai.

Et bien sûr, enfin, découvrez la première édition très attendue de la Fête du Pain, dimanche 6 juin. 100% gratuite, co-fourbie par Thomas Grunberg, aux manettes du chouette fanzine indé noir et blanc, PainPain. Un grand marché en plein air réunissant la fine fleur des boulangers (tradis, néo ou paysans), pain arabe et hallah feuj, des meuniers, une librairie, des tables rondes, des ateliers pour apprendre à faire votre pain au levain... Mais aussi "des vins naturels et de la musique"... Et même, curiosité, "un four à bois datant de la seconde guerre mondiale", "un troc de levains", et "le plus gros p'tit déj' del mundo"... Ça promet. Cet été, la fête sera (à l'air) libre... Et aux portes de Paris !



Quoi ? Marchés et festivals printaniers

Quand ? Mai et juin 2021. Du lundi au dimanche, 10h-17h30.

Où ? La Cité Fertile, 4 avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin

Plus d'infos sur le site officiel : citefertile.com