Les plus belles promenades dans le Paris bucolique

Quoi de plus charmant que les petites rues parisiennes qui ne ressemblent pas à Paris ? Au cœur du 18e arrondissement et de la butte Montmartre, la villa Léandre n'est comparable à aucune rue du quartier. Baptisée ainsi en 1936, en l'honneur du caricaturiste et affichiste montmartrois Charles Léandre, elle respire le calme et la discrétion, parsemée de petites maisons et de sa rue pavée. Avec cette architecture très londonienne. Sympathique trait d'humour : vous trouverez là une inscription indiquant « Downing Street, City of Westminster », lieu où réside le Prime Minister de nos amis britanniques. Vous l'aurez compris, la villa Léandre offre aux curieux l'occasion d'une réelle escapade loin des pots d'échappement et de la surpopulation. Un peu de poésie et de verdure, des murs anciens et des couleurs pastel un lieu idéal pour trouver le repos en s'y promenant.