Le banh mi ? Meilleur sandwich au monde, selon le regretté Anthony Bourdain. Et en matière de street food, le toqué star new-yorkais en connaissait un rayon. Héritage de la colonisation française en Indochine (son nom peut se traduire par « pain à la mie », soit la baguette), l'équivalent vietnamien de notre jambon-beurre a son fan-club qui ne transige pas avec le crousti. Car le banh mi constitue un repas équilibré et franchement peu cher.

Si de nombreuses variations existent (notamment entre le nord et le sud du Vietnam), la fédé exige quelques marqueurs : une baguette fraîche, carottes râpées et concombres en pickles, coriandre, mayo et l’inénarrable sauce Maggi (le rayonnement de la France tavu). Le classique combine poitrine de porc laqué et mortadelle vietnamienne, mais rayon protéines, les menus redoublent de créativité ! Entre banh mi tradi à moins de 4 balles et la version gastronomique flirtant avec le billet de 10, découvrez tout un éventail de possibilités, mais aucun banh mi-figue mi-raisin.