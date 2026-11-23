Les meilleurs banh-mi de Paris

Après avoir régalé ses voisins durant le Covid et Paris durant de multiples pop-up, Minh Tri Tran-Dinh se sédentarise dans cette cambuse du 18e, spécialisée dans les bành mi. Ici, de la charcuterie au pain en passant par les sauces, tout est fait maison et ça se sent ! Les sandwichs sont bourrés d’idée, de travail et de goûts comme ce spécial qui affiche en coupe du pâté de foie de volaille, de la poitrine de porc, de la mortadelle vietnamienne, des pickles et un buisson de coriandre.
Où ? 70 rue du Mont Cenis, Paris 18e