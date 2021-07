Les meilleurs banh-mi de Paris

Le pitch : Il y a des endroits dont on a tendance à se méfier : un peu trop beau, un peu trop mode, un peu trop marketé… Mais chez Miss Banh mi, allez-y les yeux fermés. Avant de poser leurs valises dans ce quartier piéton de Montorgueil, la graffeuse Fafi et sa pote Hinda Tobni avaient traîné leur cambuse itinérante dans tous les cool spots de France (feu le Nüba, Calvi On The Rocks, 10 ans d’Ed Banger…) Ici, le viet 'dwiche est complètement revisité et upgradé : baguette de chez Kayser, mayo maison au soja, piments oiseau, viande française, zéro surgelé... Plus cher aussi, du coup, que dans les bouis-bouis du 13e.



Le prix : Tous les jours, on retrouve les trois recettes iconiques : le Yummy (aubergines grillées à l'ail et tofu mariné à la citronnelle, 8,50 €), le Yellow (suprême de poulet au citron confit, 9,50 €) et surtout le Bohaî, notre préféré : de l'onglet de bœuf au saké, relevé au poivre torréfié de Phú Quốc ou Timut selon l'arrivage (10 €). A cela s'ajoute un “special of the day” qui change chaque jour de la semaine.



Où ? 5 rue Mandar, 2e. 09 86 21 32 21. missbanhmi.com. Livraison possible via Deliveroo.