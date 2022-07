9 librairies parisiennes pour faire kiffer l’art

Dire que La Hune est une institution de Saint-Germain-des-Prés est un euphémisme ! Installée depuis 1949 dans le quartier le plus bohème de Paname, cette librairie-galerie a connu une multitude de vies. En 2015, elle a troqué son look vieillot pour une enveloppe ultra-contemporaine en s’associant à YellowKorner avant d’être ravagée par les flammes seulement deux années plus tard. Souvent ébranlée, la librairie ne rompt pas et campe fièrement rue de l’Abbaye – depuis sa réouverture de 2018 –, proposant une sélection de livres de photos et d'œuvres d’art. Le parti pris ? Inviter un seul éditeur par an, pour promettre aux clients un ensemble d'ouvrages introuvables sur Amazon. Honnêtement, le rachat par YellowKorner a fait flipper tous les habitués, mais l’identité de La Hune est si forte qu’elle n’a que faire de son nouveau proprio.

On y achète quoi ? Un portrait de Jeff Koons par Bruno Mouron et Pascal Rostain, des coffrets limités livres/photos et des photos de Melody Gardot.

Où ? 16-18 rue de l'Abbaye, Paris 6e