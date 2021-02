Les meilleurs brunchs de Paris à dévorer à la maison

Quelle vibe ? Holybelly 5 et Holybelly 19 se sont assemblés et sont devenus Hollybelly To Go. Mais fini l’éreintant 6 jours sur 7 ! La team ressert son offre sur 3 jours, le jeudi, vendredi et samedi. Au menu ? Tortillas de maïs, purée de haricots noirs au chipotle, queso fresco, tortilla de patatas aux oeufs bio, salsa et guacamole. Mais aussi noix de veau d’Aquitaine façon schnitzel, purée de pomme de terre, petits salsifis au beurre, condiment câpres et oignons rouges. Sans oublier les mythiques pancakes à toper de bacon et sirop d’érable bio. Instructions de réchauffage/ recyclage des contenants super bien expliqué en story Insta.



Le prix ? Livraison éthique (35 € d’achat minimum, 2h à l’avance minimum) ; click en collect et take away sans minimum d’achat via https://linktr.ee/holybellycafe. Ouvert du jeudi au vendredi, de 11h30 à 14h30 et le samedi de 9h30 à 14h30.