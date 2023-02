Plongez dans le Paris arty d’Emily !

“Oui oui baguette”, on vous emmène visiter les musées et galeries de Paris façon Emily Cooper.

La saison 3 d’Emily in Paris à peine lancée sur Netflix et voilà Paname déjà envahi d’une horde de bérets rose fluo. Si nous, vrais Parisiens, sommes moyen chauds pour raquer 10 balles pour un café avec vue sur la tour Eiffel, on a pourtant bien aimé toutes les sorties culturelles d’Emily. Orsay, Versailles, Perrotin, le musée des Arts forains ou encore l’Atelier des Lumières, l’art tient une jolie place dans la capitale fantasmée de la série. Petit tour d’horizon.

La galerie Perrotin

Pote et rivale d’Emily, Camille (interprétée par Camille Razat) est galeriste. Et pas n’importe où. C’est chez Perrotin que la plus parisienne du casting bosse, et la célèbre antenne du Marais apparaît à plusieurs reprises dans la série. Fondé en 1990 par Emmanuel Perrotin, ce mastodonte de l’art contemporain se situe dans le quartier le plus arty de Paris, en plein cœur du 3e arrondissement, à deux coups de pinceau du musée Picasso. Si, dans la série, les protagonistes y vont surtout pour traîner dans les vernissages, coupe de champ' à la main, la galerie Perrotin est surtout un espace où l’on peut voir des artistes stars à l’œil. Sophie Calle, Maurizio Cattelan ou le regretté Pierre Soulages, autant de blazes que l’on peut (re)découvrir au fil des programmations de la galerie parisienne.

Où ? Galerie Perrotin, 76, rue de Turenne, Paris 3e

L’Atelier des Lumières

On ne sait pas pourquoi, mais les Américains semblent penser que nous, Français, passons notre temps à faire des plans… non, des “ménages à trois”. Ce cliché atteint son point culminant lors de l’épisode 5 de la saison 1, quand Emily, Camille et Gabriel (incarné par Lucas Bravo) se rendent à l’Atelier des Lumières pour l’expo Van Gogh. L’occasion pour le couple de se remémorer une folle nuit à la belle étoile, mettant la p’tite Emily bien mal à l’aise. Installé dans le 11e arrondissement, l’Atelier des Lumières est un centre d’art immersif qui propose des shows mêlant histoire de l’art, son et lumière et permet de se balader au cœur même des œuvres d’art. Et on vous le dit en exclu : le prochain spectacle sera dédié à Chagall et à Paul Klee !

Où ? 38, rue Saint-Maur, Paris 11e

Le musée des Arts forains

Ah, ça, l’agence Savoir sait faire la fête ! Pour la soirée de promotion d’une marque de joaillerie de luxe représentée par la boîte de com, le bureau d’Emily a jeté son dévolu sur le musée des Arts forains pour faire la teuf au milieu des manèges. Installé dans le 12e arrondissement au sein des Pavillons de Bercy, le musée des Arts forains est un lieu tout simplement magique qui a fait un énorme come-back (après des mois de fermeture forcée) avec son Festival du Merveilleux, que l’on voit en fond dans l’épisode 7 de la saison 1. Et en vrai, on y voit quoi ? Expo permanente et expos temporaires regroupent de nombreux manèges et attractions datant du début du XXe siècle, que l’on peut carrément essayer. L’occasion de zieuter des costumes et accessoires de music-hall, un piano à queue moderne ou des marionnettes géantes.

Où ? 53 avenue des Terroirs-de-France, Paris 12e

Le château de Versailles

C’est cette fois-ci pour le défilé de Grégory Dupree (interprété par Jeremy O. Harris) que la joyeuse bande de Savoir se rend à Versailles dans l’épisode 10 de la saison 2. Le show, intitulé “Let Them Have Cake” – ou en VF “Qu’ils mangent de la brioche” en référence à l’empathie légendaire de Marie Antoinette –, se déroule dans l’impressionnante galerie des Glaces et réinterprète les codes de la royauté dans un rendu très sofiacoppolesque. Si le château de Versailles était le petit pied-à-terre du Roi-Soleil, aujourd’hui, le grand palais est devenu un haut lieu de l’art contemporain. Chaque année, une carte blanche est accordée à un plasticien de renommée internationale qui installe ses œuvres monumentales au sein des espaces du château. Se sont ainsi succédé Jeff Koons, Takashi Murakami, Joana Vasconcelos, Anish Kapoor ou encore Olafur Eliasson.

Où ? Place d'Armes, 78000 Versailles

Le MAD (musée des Arts décoratifs)

Décidément, Pierre Cadowww aime voir les choses en grand ! Après avoir organisé un premier défilé à la Monnaie de Paris, lors de l’épisode 2 de la saison 3, le fantasque designer fait l’objet d’une énorme rétrospective au MAD ! Un événement qui n’est pas sans rappeler les expos blockbusters régulièrement organisées au musée. Elsa Schiaparelli, Thierry Mugler ou même les couturiers phares des années 1980, le musée des Arts déco a accueilli les looks les plus impressionnants des grands noms de la mode ! La prochaine à être mise à l’honneur ? La créatrice néerlandaise au style futuriste Iris van Herpen. On a hâte !

Où ? 107, rue de Rivoli, Paris 1er

La Grande Halle de la Villette

Si l’on voit souvent Emily et ses potes traîner rive gauche, dans l’épisode 7 de la saison 3, la joyeuse troupe s’encanaille dans le 19e et zone à la Villette. Après avoir profité du célèbre cinéma en plein air, Em’ et Gab’ se rendent à la Grande Halle de la Villette pour visiter l’expo Pop Air. Si l’événement ne nous avait pas totalement convaincus, on reste à l'affût de la programmation de l’immense espace de 18 000 mètres carrés. Spectacles de cirque, concerts, conférences ou manifestations arty en tout genre, la Grande Halle de la Villette est l’un des lieux les plus prolifiques de la capitale. Et on ne sait pas vous, mais nous, on attend impatiemment l’ouverture de sa nouvelle expo immersive Ramsès - L'or des Pharaons.

Où ? 211, avenue Jean-Jaurès, Paris 19e

Le musée de la Vie romantique

Pour une campagne imaginée pour la marque AMI Paris, Emily a l’idée de filmer une demande en mariage dans un lieu so romantique. Le Sacré-Cœur, le pont des Arts, le Mur des je t’aime ou encore le musée de la Vie romantique, autant de décors potentiels que visitent les protagonistes dans l’épisode 9 de la saison 3. Spot consacré aux artistes romantiques et notamment à l’écrivaine George Sand, cet hôtel particulier du 9e arrondissement propose une collection permanente éclectique et une programmation d’expos temporaires au top. Et après en avoir pris plein les mirettes, on peut même se poser dans son jardin caché trop mignon et déguster un café et une pâtisserie signée Rose Bakery.

Où ? 16, rue Chaptal, Paris 9e

La Monnaie de Paris

On le sait, la vie à Paris n’est que macarons et Fashion Week (non). C’est donc sans surprise que l’épisode 9 de la saison 1 se déroule en pleine Semaine de la mode. Représenté par l’agence Savoir, le super personnage de Pierre Cadault (Jean-Christophe Bouvet) réalise un défilé mémorable à la Monnaie de Paris. Fondée en 864, la Monnaie de Paris squatte depuis 1775 le 11 quai de Conti. En 2017, la Monnaie de Paris a ouvert un musée et dévoile désormais au public des trésors inestimables, tous plus bling les uns que les autres. En parallèle, des expos rythment la vie de l’institution, qu’elles soient axées sur l’or et l’argent comme Monnaies et Merveilles, actuellement en programmation, ou qu’elles mettent en lumière le travail d’artistes contemporains comme Maurizio Cattelan (encore lui) ou Kiki Smith.

Où ? 11, quai de Conti, Paris 6e

Le musée d’Orsay

Dans le même épisode, Camille et Gabriel se retrouvent au musée d’Orsay, et après une balade au milieu des œuvres impressionnistes, le couple décide de se marier ! Il faut dire que l’atmosphère de l’ancienne gare est des plus romantiques et Lucas Bravo, l’interprète de Gabriel, a d’ailleurs confié à Netflix qu’il s’agissait de son musée préféré. Exposant la plus grande collection impressionniste du monde, ce lieu cultissime est l’une des adresses incontournables pour les amateurs d’art à Paris. Car en plus de sa riche collection permanente, sa programmation temporaire lui confère le statut de musée intouchable de Paris. La preuve : on a adoré la rétrospective consacrée à Edvard Munch et on est déjà ultra-impatients de découvrir la double expo Monet/Degas, dès le 14 mars !

Où ? 1, rue de la Légion-d’Honneur, Paris 7e