Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Deux expériences Airbnb exclusives signées Loïc Prigent et Bilal Hamdad à Art Basel Paris
© Gérard Schachmes
© Gérard Schachmes

Les expositions à voir en ce moment à Paris : toutes les critiques de Time Out Paris

Peinture, photo, art contemporain ou expositions événement : Time Out Paris passe au crible toutes les expos à voir en ce moment dans la capitale. Nos critiques, nos coups de cœur et nos avis tranchés pour savoir lesquelles méritent le déplacement.

Écrit par La Rédaction
Publicité

Dessins sans limite, au Grand Palais

  • Art
  • Dessin
  • Champs-Elysées
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Dessins sans limite, au Grand Palais
Dessins sans limite, au Grand Palais
Adagp, Paris, 2025 / Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/ Dist. GrandPalaisRmn
Véritable caverne d’Ali Baba consacrée aux œuvres sur papier, le Cabinet d’art graphique du Centre Pompidou aligne plus de 35 000 dessins, collages, estampes, carnets et objets divers. Une collection vertigineuse, parmi les plus importantes au monde, qui raconte à même la feuille les XXe et XXIe siècles. Même en dehors des périodes de travaux, ce trésor reste peu visible du grand public, en raison de la fragilité des œuvres sur papier et, sans doute, d’une tendance à réduire le dessin à un simple travail préparatoire. Une idée préconçue que s’attache à défaire Dessins sans limite, la nouvelle exposition du Grand Palais, qui donne par la même occasion la chance de contempler quelque 300 chefs-d’œuvre de la collection du Centre Pompidou, avant leur retour forcé à l’obscurité. Selon les règles de conservation, un dessin peut être montré au maximum trois mois, avec un certain degré d’éclairage, avant d’être « mis au noir » pendant trois ans. Cette exploration des possibilités du dessin montre comment, depuis le début du XXe siècle, il s’est affranchi de son statut secondaire pour s’imposer comme une œuvre à part entière. Un terrain d’expérimentation libre pour les 120 artistes réunis ici, prêts à dépasser la simple feuille de papier. Face à un tel sujet, titanesque par l’ubiquité du dessin mais aussi par la taille du corpus, les commissaires d’exposition ont choisi un parcours plutôt thématique que chronologique, en quatre grandes sections. Celles-ci font dialoguer des œuvres...

Azzedine Alaïa et Christian Dior, Deux maîtres de la couture, à la Fondation Azzedine Alaïa

  • Art
  • Textile
  • Le Marais
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Azzedine Alaïa et Christian Dior, Deux maîtres de la couture, à la Fondation Azzedine Alaïa
Azzedine Alaïa et Christian Dior, Deux maîtres de la couture, à la Fondation Azzedine Alaïa
© Stephane Aït Ouarab / Saï
Quand le jeune Azzedine débarque à Paris depuis sa Tunisie natale, en 1956, il n’a qu’un objectif en tête : devenir le nouveau « Christian Dior », celui qui révolutionnera la mode féminine et dont les jeunes créateurs admireront, à leur tour, les créations dans les pages des magazines. Par chance, le jeune couturier atterrit tout droit dans les ateliers du roi de la mode parisienne, où une pote de pote lui dégote un stage… de quatre jours. Un passage éclair qui le marque pourtant à vie et qui sert de point de départ à une véritable obsession : collectionner le plus de pièces signées Dior possible. Résultat ? Près de 600 robes, manteaux ou accessoires sont archivés, en secret. Et se redécouvrent aujourd’hui à travers une double expo parisienne, à la Galerie Dior et à la Fondation Alaïa. Si la présentation à la Galerie Dior nous a moins convaincus (peut-être son caractère trop méthodique lui ampute-t-il toute forme d’émotion), attardons-nous sur celle pensée par Olivier Saillard, directeur de la Fondation Azzedine Alaïa, qui fait dialoguer les archives de Dior avec celles de l’ancien propriétaire des lieux. Une conversation élégante se déroule sous nos yeux, où l’immense respect d’Azzedine Alaïa pour son aîné est mis en valeur grâce à une scénographie aussi poétique que révérencieuse, où des panneaux de fleurs brodées côtoient des robes suspendues au plafond. Le tout dans un silence quasi religieux, où résonnent les âmes du passé. Ici, l’inspiration transpire. Pourtant,...
Publicité

Bilal Hamdad, Paname, au Petit Palais

  • Art
  • Peinture
  • Champs-Elysées
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Bilal Hamdad, Paname, au Petit Palais
Bilal Hamdad, Paname, au Petit Palais
© Bilal Hamdad
Qui aurait pu imaginer que les vendeurs de clopes du métro Barbès se retrouveraient un jour à côté des natures mortes de Manet et des scènes mythologiques de Rubens ? Déployée au Petit Palais, l’exposition Paname dresse le portrait fidèle d’un Paris cosmopolite, loin des cartes postales et des pavés impeccables de Saint-Germain-des-Prés. Des rues bondées de la porte de Clignancourt aux vendeurs de roses devant les bars du 11e, l’artiste hyperréaliste formé aux Beaux-Arts de Sidi Bel Abbès et de Paris flirte avec la précision photographique dans ces 21 toiles à l’huile, directement héritées du baroque de Vélasquez et du réalisme de Courbet. Sans jamais négliger l’essence même de sa ville de cœur, quitte à froisser les touristes. Car si Courbet, justement, peignait des casseurs de pierre éreintés ou des baigneuses de la campagne aux pieds sales pour choquer dans les salons, Hamdad, lui, représente des livreurs Deliveroo, des jeunes filles en méduse et des mecs en jogging. Et près de deux siècles plus tard, personne ne vient discuter la place de ces protagonistes sur les cimaises d’une institution prestigieuse. Comme son aîné, Bilal Hamdad n’a que faire des formats imposés. Il couche sur toile un quotidien saisissant de réalisme, capturé au préalable par son fidèle appareil photo, pour en faire des peintures d’histoire. Et redonner un peu de prestige à ceux qui font vivre la rive droite, les portes, et les rames de métro. Faisant face aux toiles de maîtres qui constituent...

George Condo, au Musée d’Art Moderne

  • Art
  • Peinture
  • Chaillot
  • 3 sur 5 étoiles
  • Recommandé
George Condo, au Musée d’Art Moderne
George Condo, au Musée d’Art Moderne
George Condo, The Portable Artist, 1995, Collection privée © ADAGP
La ballerine sur la pochette de My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West ? C’est lui. Grand nom de la peinture américaine, George Condo, chouchou du marché de l’art, prend aujourd’hui ses quartiers dans une institution bien française : le musée d’Art moderne, qui réunit près de 80 toiles, plus de 100 dessins et quelques dizaines de sculptures, pour retracer le parcours éclectique du pote de Warhol, Basquiat et Haring.  C’est d’ailleurs toute la difficulté : rendre intelligible une pratique chaotique, qui oscille entre amour de l’histoire de l’art et de la pop culture, fusain énervé et huiles “à la Raphael”, monochromes et éclats de couleurs. Un défi qui n’est malheureusement qu’à moitié relevé par le MAM, qui nous perd dans un parcours peu lisible, à la fois thématique et chronologique. Mais n’est-ce pas finalement une façon de nous immerger pleinement dans la tête bien remplie – quoique un peu en bordel – de George Condo ? Passionné de peinture européenne, il la pastiche, s’en inspire, s’en moque aussi, un peu, dans ce qu’il appelle le “réalisme artificiel”, concept qu’il a lui-même développé pour décrire ses toiles aussi anachroniques que référencées. Faisant se rencontrer le graffiti, la Renaissance, l’abstraction de Malévitch ou le cubisme de Picasso, l'Américain est à l’image de son pays : excessif, fun et (un poil) mégalo.  Un côté “too much” assumé par l’artiste que le MAM s’efforce malgré tout de lisser au fil d’une expo beaucoup trop rangée (non, accrocher...
Publicité

« Flops ?! » au Musée des Arts et Métiers

  • Art
  • Arts et Métiers
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
« Flops ?! » au Musée des Arts et Métiers
« Flops ?! » au Musée des Arts et Métiers
© Antoine Besse
Croyez en vos rêves… Les librairies croulent sous les récits de réussite signés de millionnaires quelconques remplis de ce genre de conseil. Alors que, si on y réfléchit, les raisons des échecs (croire en son rêve mais 10 ans trop tôt par exemple) s’avèrent bien plus instructives ! Heureusement, la super expo Flops ?! présentée au Musée des Arts et Métiers vient rééquilibrer (un peu) la balance. En une trentaine d’objets tirés de la riche collection permanente des Arts et Métiers ou prêtés par le Museum of Failure, on navigue dans 250 ans d’errances, de fausses bonnes idées ou de bourdes monumentales. Au fil des (faux) cartons comme sortis des archives de l’échec, on croise ainsi la maquette du premier véhicule automobile à vapeur inventé par Cugnot en 1769 (!) qui a aussi inauguré l’accident de voiture (ce monstre de 4 tonnes freinait mal…) ; la crème de jour à l’uranium ; le tout premier aspirateur qui fonctionnait comme une grosse seringue ou la poupée censée éveiller l’empathie (mais qui aurait donné des cauchemars à Hannibal Lecter…). Cette succession ne pourrait présenter qu’une suite de ricanements, mais les cartels savent remettre en perspective et rappellent que ces inventions ne se limitent pas à leur ratage mais constituent des étapes vers l’amélioration. Et qu’un objet mal conçu, donc inutile, se pare d’une sorte de poésie, comme le montre la partie dédiée au formidable Catalogue des Objets Introuvables de Jacques Carelman qui a inventé le tandem convergent ou...

Le fil voyageur, au Musée du Quai Branly

  • Art
  • Textile
  • 7e arrondissement
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le fil voyageur, au Musée du Quai Branly
Le fil voyageur, au Musée du Quai Branly
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine / photo Vincent Munnier
C’est une toute petite expo qui se déploie au cœur du tout aussi petit atelier Martine Aublet du musée du Quai Branly. Une trentaine d'œuvres à peine, aux formats, là aussi, tout petits, qui collent parfaitement à la typologie de l’espace. Alors qu’on avait l’habitude de voir une Sheila Hicks grandiloquente ces dernières années, du Centre Pompidou en 2018 à la galerie Gagosian en 2020, elle se montre aujourd’hui sous un jour plus intimiste, grâce à un accrochage tout doux, faisant dialoguer ses travaux avec des œuvres piochées dans la collection permanente du musée. Il faut dire qu’avec son profil de baroudeuse, l’Américaine Sheila Hicks trouve tout à fait sa place parmi les tissus des Andes tirés des archives. La déambulation débute sur un mur de « Minimes », sortes de « peintures de laines » miniatures faisant office de carnets de voyage. Une installation minutieuse qui donne le ton : au fil de nos pas, on va bourlinguer, du Pérou au Mexique, de l’ère précolombienne à aujourd’hui, à la rencontre des inspirations multiples de la célèbre tisseuse. On se faufile entre des vitrines, où khipus incas côtoient des ponchos chiliens, des textiles Nasca et des fajas argentines, pour découvrir un métier à tisser riquiqui, quelques interprétations contemporaines de motifs sud-américains et des installations monumentales (faut pas déconner, c’est quand même ce qu’on veut voir quand il s’agit de Sheila Hicks). Sorte de journal intime muséal, l’expo revient aussi bien sur les liens de...
Publicité

1925-2025 Cent ans d’Art déco, au Musée des Arts décoratifs

  • Art
  • Louvre
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
1925-2025 Cent ans d’Art déco, au Musée des Arts décoratifs
1925-2025 Cent ans d’Art déco, au Musée des Arts décoratifs
Raymond Templier (1891-1968), auteur du dessin. Jean Trotain, fabricant. Étui à cigarettes. Paris, 1928. Argent, laque, émail © Les Arts Décoratifs / Jean Tholance
Souvent confondu avec l’Art nouveau, l’Art déco reste mal identifié malgré son statut d’emblème du patrimoine esthétique français et mondial. Le musée des Arts Décoratifs s’amuse d’ailleurs de cette ambiguïté dans sa nouvelle exposition inaugurée le 22 octobre. « Protéiforme, l’Art déco se métamorphose au gré des singularités artistiques comme des écoles nationales », annonce le texte d’introduction, rappelant qu’il émerge dans les années 1910 avant de triompher à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. C’est par une salle hommage à cet événement mythique auquel on rêverait d’avoir assisté que débute la traversée. Trois étages, plus de 1 200 œuvres, et une exploration foisonnante de l’Art déco dans toutes ses voix. De quoi saisir l’incroyable richesse d’un mouvement à la production simultanée et variée en France, en Italie ou au Japon, dans des disciplines allant de la joaillerie aux arts de la table, du graphisme à l’architecture d’intérieur. Territoire d’expression indissociable de l’Art déco dans l’imaginaire collectif, le mobilier, central dans le parcours, illustre lui aussi toute la diversité du mouvement. Salle après salle, la juxtaposition des créations de Jacques-Émile Ruhlmann, Eileen Gray ou Jean-Michel Frank souligne la pluralité des styles, malgré une grammaire commune rappelée dès la troisième salle. Si leur style reste emblématique d’une époque bien précise — celle des années folles —, on est frappé par...

Exposition Générale, à la Fondation Cartier pour l’art contemporain

  • Art
  • Louvre
  • 3 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Exposition Générale, à la Fondation Cartier pour l’art contemporain
Exposition Générale, à la Fondation Cartier pour l’art contemporain
© Olga de Amaral, Muro en rojos, 1982. Photo © Cyril Marcilhacy
Piqués par la curiosité après avoir longé des mois durant ce chantier mystérieux, on attendait la visite de l’Exposition Générale de la Fondation Cartier avec impatience. Pas seulement pour l’expo, mais surtout pour découvrir la nouvelle architecture de Jean Nouvel, installée dans les anciens locaux des Grands Magasins du Louvre. Sur ce point, pas de déception : avec ses 6 500 m² – cinq fois plus qu’à Raspail – et son système de plateformes modulables à la machinerie apparente, cette « machine à voir » fascine… autant qu’elle risque d’éclipser ce qu’elle expose. Une muséographie appelée à évoluer, parfaitement intégrée à la ville grâce à ses arches vitrées qui laissent entrevoir les œuvres depuis la rue. Ajoutez une librairie, un café et bientôt un restaurant : tout pour faire de ce musée atypique un futur repaire parisien, même pour les réfractaires à l’art contemporain. Et si l’on parle tant du bâtiment, c’est peut-être parce qu’on n’a pas tout à fait réussi à saisir l’exposition qu’il abrite. En parcourant les trois étages, on est loin du voisin Louvre : ici, la circulation libre et la proximité avec les œuvres brisent la froideur muséale habituelle. Mais entre la profusion et la dispersion des pièces, le parcours labyrinthique et l’espace encore inconnu, on ressort parfois un peu perdu, désorienté autant par l’architecture que par l’abondance. Un sentiment sans doute renforcé par la perte de repères qu’induit ce bâtiment tout neuf, truffé de recoins malgré son...
Publicité

Gerhard Richter, à la Fondation Louis Vuitton

  • Art
  • 16e arrondissement
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Gerhard Richter, à la Fondation Louis Vuitton
Gerhard Richter, à la Fondation Louis Vuitton
© Gerhard Richter 2025
Après David Hockney, la Fondation Louis Vuitton consacre une rétrospective à Gerhard Richter jusqu’au 2 mars 2026. Moins connu du grand public qu’Hockney mais tout aussi coté, le peintre allemand né à Dresde en 1932 investit les quatre étages du bâtiment de Frank Gehry (sauf une salle réservée à une installation immersive de l’artiste danois Jakob Kudsk Steensen).  La visite laisse une impression durable tant l’exposition se révèle vertigineuse à plusieurs niveaux : par la profusion d’œuvres, la monumentalité de certains formats et ces tableaux qui semblent littéralement brouiller le regard. Elle impressionne aussi par la maîtrise avec laquelle l’artiste navigue entre médiums, disciplines et genres. Car s’il se définit comme un “peintre classique”, Richter s’éloigne de toute approche académique, même lorsqu’il s’attaque à la nature morte ou au paysage avec des sujets d’une banalité désarmante. En parcourant les galeries de la Fondation, qui retrace l’évolution chronologique de son œuvre, on a presque l’impression de découvrir plusieurs artistes. Les six décennies couvertes (il a détruit ses œuvres antérieures à 1962 et cessé de peindre en 2017, tout en poursuivant le dessin) révèlent un artiste qui, tout en travaillant à partir de photographies dans son atelier, a su s’ancrer dans son temps. Richter aborde des sujets historiques, dialogue avec les grands courants de l’art contemporain, sans se laisser enfermer.  Face aux 275 œuvres exposées, difficile de cerner un...

La Gaîté Lyrique

  • Musique
  • Salle de concert
  • Arts et Métiers
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
La Gaîté Lyrique
La Gaîté Lyrique
© Teddy Morellec
Après dix mille vies (opérette, ballet russe, cirque, parc d'attractions, pillé durant l’Occupation) et dix ans de travaux, le théâtre de la Gaîté s'est transformé en 2011 en épicentre de la vie culturelle parisienne 2.0. Son architecture intérieure, décor ultra-moderne signé Manuelle Gautrand bousculant audacieusement le style Belle Epoque ornemental d'origine, est aussi atypique que sa programmation. Ses sept étages pluridisciplinaires propulsent les visiteurs au plus profond de l’ère numérique : arts plastiques, musique, graphisme, cinéma, mode, design et jeux vidéo, les arts digitalisés règnent sur les lieux.  Une nouvelle équipe depuis 2023 En 2023, une nouvelle direction a pris les commandes, l’union d’Arty Farty (Nuits sonores, European Lab), Arte France, makesense, asso qui soutient les entrepreneurs sociaux, et l’ONG Singa, qui favorise l’inclusion des nouveaux arrivants sur les territoires. Les éditions arlésiennes Actes Sud sont aussi de la partie en qualité de partenaire éditorial. Leur projet, intitulé Fabrique de l’époque, entend jeter un pont entre création et engagement. Niveau programmation, la Gaîté Lyrique vise très large, avec des débats sur le rap, des ateliers de danse, des enregistrements de podcast, des expos, un ciné-club, des masterclass… Et bien sûr de la musique et de la fête, dans sa grande salle toute couverte d’écrans de 850 places, entre battles de danse, germinaux balls de voguing, concerts et soirées électroniques de qualité puisque...
Réservez en ligne
Recommandé
    À la une
      Publicité
      Back to Top

      A propos de nous

      Nous contacter

      L'offre Time Out

      Plan du site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.