Shaker à prendre : les meilleurs bars à cocktails à domicile

Franck Audoux est un génie. Cet ancien du Chateaubriand, spécialiste des cocktails de l’entre-deux-guerres et auteur de l’excellent bouquin French Moderne : Cocktails from the Twenties and Thirties With Recipes aux éditions Rizzoli, continue de verser dans le cocktail équilibré et franc du collier. Pendant le confinement, et même après (l’offre est pérenne), vous n’aurez plus (forcément) besoin de bourlinguer dans son bar en zinc et faïences Art nouveau signées Hector Guimard pour goûter le Graal. Le dandy esthète débarque à la maison pour vous faire glouglouter ses créas dans des bouteilles de 700ml (de 42 à 55 €). Parmi elles, le testé et adoré Xérès Martini, version maligne d’un Dry Martini, avec de l’Amantillado pour ajouter ces notes occidatives. Pour le reste, des classiques comme le plus sec Negroni (gin et dry vermouth), un Boulevardier au cognac et même une collab avec le bar Termini, classé parmi les meilleurs bars de Londres par nos collègues…

Commande sur le site www.12-colors.com.