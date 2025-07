Sur fond de techno, disco ou variété française, un brunch veggie-végan qui déboîte, en semaine comme le week-end ! Joe Elliott et Victoria Werlé ont lancé cette cantine bonne vibe dans un ancien magasin de carrelage et plomberie. A la carte : pâtisseries sans gluten ET véganes (brownies, cookies et tutti quanti), café filtre de la brûlerie anglaise Hasbean, chakchouka de maboul, pancakes ultra-fluffy, gorgés de ricotta et de sirop d’érable…



Où ? 39 quai de Valmy, Paris 10e.