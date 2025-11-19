Paris

Chocolat chaud
© Geraldine Martens
© Geraldine Martens

Les meilleurs chocolats chauds de Paris

Pour replonger en enfance à l'heure du goûter, voici une sélection cacaotée des meilleures adresses à chocolats chauds de Paris.

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Journaliste
Un mélange de lait chaud et de chocolat fondu. La recette du chocolat chaud, cette icône liquide du réconfort hivernal, se montre bien plus courte que son histoire ! Car les nobles Mayas consommaient déjà le cacao en boisson froide (et très amère) depuis des millénaires lors de cérémonies religieuses lorsqu'ont débarqué les Espagnols. Rapporté en Europe, via l’Espagne, à partir des années 1520, le chocolat chauffé et sucré va devenir la boisson de l’aristocratie, qui en devient totalement accro. À tel point que le pape Pie V doit trancher en 1569 : oui, on peut boire du chocolat chaud pendant le jeûne !

Arrivé en France en 1615 avec le mariage de Louis XIII et de la princesse espagnole Anne d’Autriche, la consommation de chocolat chaud se démocratise à Paris au XVIIIe siècle dans les cafés, comme le Procope, fréquentés par la bourgeoisie.
Tout cela pour, quatre siècles plus tard, se poser la question dès que le froid débarque : où boire un bon chocolat chaud à Paris ?  Voilà notre sélection de choco ni trop sucrés, ni trop dilués, et faits à base de fèves de qualité ! Mais rappelez-vous que, dans chaque tasse fumante, c’est 4 000 ans d’histoire que vous vous apprêtez à avaler !

Les meilleurs chocolats chauds

Plaq

  • Shopping
  • Chocolateries et confiseries
  • Sentier
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Plaq
Plaq
© Antoine Besse

La chocolaterie de la rue du Nil, spécialiste du « bean to bar », propose évidemment un chocolat chaud, réalisé à partir des fèves de Tanzanie torréfiées maison. Deux versions à la carte à déguster sur la petite terrasse : en version lait ou eau. Cette dernière troque la gourmandise contre des saveurs plus franches, très séduisantes.

Où ? 4 rue du Nil, Paris 2e
Combien ? 5 €

Lire la critique

Jean-Paul Hévin Vendôme

  • Shopping
  • Chocolateries et confiseries
  • 1er arrondissement
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Jean-Paul Hévin Vendôme
Jean-Paul Hévin Vendôme
© Jean Paul Hévin

Ce chocolatier au top propose un chocolat chaud réalisé minute sous vos yeux à partir des chutes des tablettes maison et du lait entier. Cela donne un mélange d’une immense douceur et d’un grand équilibre à la juste amertume. A consommer à emporter seulement. Dommage qu’il n’y ait pas de version au lait végétal…

Où ? 231 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Combien ? 6,5€

Lire la critique
Bread & Roses

Bread & Roses
Bread & Roses
© Antoine Besse

Dans ce salon de thé chicos, ambassade du luxe discret de la rive gauche, on sert un maracaibo grand cru bien fouetté, soyeux, au juste point de sucre. Un vrai plaisir (assez chèrement tarifé).

Où ? 62 rue Madame, Paris 6e
Combien ? 8,5 €

Dengo

  • Shopping
  • Chocolateries et confiseries
  • Saint-Germain-des-Prés
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Dengo
Dengo
© Antoine Besse

Comme tous les autres produits de la boutique, le chocolat utilisé dans la tasse (un mélange de 50% et 70% de cacao) estc100% brésilien et écoresponsable. Le chocolat chaud signé Dengo se montre doux et velouté, merci au lait d’avoine utilisé par défaut.  

Combien ? 7,90€

Lire la critique
Hoct & Loca

Hoct & Loca
Hoct & Loca
© Antoine Besse

Il faut oublier l’intérieur aussi chaleureux qu'une station d'autoroute un jour de grand départ et les fontaines d’où coule en continue le choco fondu (blanc, au lait ou noir). Le verre arrive rempli au tiers avec une bouteille de lait tiède et un petit fouet pour gérer soi-même sa dilution. Plutôt ludique et la version chocolat noir (de Côte d’Ivoire) offre goût fruité agréable. Le tout à un prix franchement abordable.

Où ? 99, rue de la Verrerie, Paris 4e
Combien ? 5,25€

Rrraw Cacao Factory

Rrraw Cacao Factory
Rrraw Cacao Factory
©Rrraw

Cette petite boutique utilise un procédé de fabrication à froid et propose du chocolat biologique, sans lait ni gluten. Le chocolat chaud est réalisé à partir de tablette 75% diluée dans du lait de noisette. Cela apporte rondeur et richesse mais risque de décevoir les irréductibles du gout du cacao.

Où ? 8 rue de Mulhouse, Paris 2e
Combien ? 5€

La Réserve

  • Hôtels
  • Hôtels et spas
  • La Madeleine
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
La Réserve
La Réserve
© Geraldine Martens

 Les rayonnages de livres, le service au cordeau, la cheminée (à l’éthanol) allumée… le chocolat chaud de la Réserve s’impose comme un moment holistique de félicité à l’écart du (ca)chaos du monde (d’où son tarif !). Et sinon dans la tasse ? Un mélange – assez subtil – de chocolat noir du Venezuela, d’écorces d’orange, de vanille, de cannelle et d’épices, à rallonger avec du lait chaud. Il s’accompagne de deux superbes madeleines au chocolat signées du chef pâtissier des lieux, Jordan Talbot.

Où ? 42 avenue Gabriel, Paris 8e
Combien ?  35€

Lire la critique
Regarder les prix

Et aussi...

