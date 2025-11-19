Les meilleurs chocolats chauds de Paris

Un mélange de lait chaud et de chocolat fondu. La recette du chocolat chaud, cette icône liquide du réconfort hivernal, se montre bien plus courte que son histoire ! Car les nobles Mayas consommaient déjà le cacao en boisson froide (et très amère) depuis des millénaires lors de cérémonies religieuses lorsqu'ont débarqué les Espagnols. Rapporté en Europe, via l’Espagne, à partir des années 1520, le chocolat chauffé et sucré va devenir la boisson de l’aristocratie, qui en devient totalement accro. À tel point que le pape Pie V doit trancher en 1569 : oui, on peut boire du chocolat chaud pendant le jeûne !

Arrivé en France en 1615 avec le mariage de Louis XIII et de la princesse espagnole Anne d’Autriche, la consommation de chocolat chaud se démocratise à Paris au XVIIIe siècle dans les cafés, comme le Procope, fréquentés par la bourgeoisie.

Tout cela pour, quatre siècles plus tard, se poser la question dès que le froid débarque : où boire un bon chocolat chaud à Paris ? Voilà notre sélection de choco ni trop sucrés, ni trop dilués, et faits à base de fèves de qualité ! Mais rappelez-vous que, dans chaque tasse fumante, c’est 4 000 ans d’histoire que vous vous apprêtez à avaler !