Les meilleurs restaurants ouverts le dimanche à Paris

C’est la saison des braises chez Calcifer, nom du démon de feu dans Le Château ambulant de Miyazaki. L’allure ? Un barbeuk de ville dandy à deux ambiances, entre diner US et brasserie viennoise. Le maître de salle Antoine Rollin (ex-Hémicycle) prodigue un accueil de velours tandis que le chef italien Gaetano Carpinelli (vu chez Passerini) manie doigté grilladin et art saucier pour envoyer une cuisine brutaliste à la basque mais subtile comme de la belle gastronomie.
Où ? 41 rue Notre-Dame de Nazareth, 3e