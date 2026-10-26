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Paris

Otto
© YACINE SADIK
© YACINE SADIK

Les meilleurs restaurants ouverts le dimanche à Paris

Du déjeuner au diner, 18 tables dominicales où se régaler à coup sûr

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Contributeur: Aitor Alfonso
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Coincé entre une matinée en gdb post-clubbing et une soirée en spleen pré-lundi, le dimanche, reste un jour à part dans la restauration souvent calée sur un mardi-samedi.
En dehors du brunch, peu d’adresses osent l’ouverture dominicale toute la journée autant par manque de clientèle, que pour le repos des équipes. Mais quand on a la flemme de se lancer dans un poulet rôti du midi ou dans un repas d’anniversaire (naitre un dimanche, quelle chance !), il est bien utile de savoir où aller s’attabler à deux ou en bande. Voilà donc notre sélection des restaurants où bien manger le dimanche, midi et soir, sans trop se ruiner !

Calcifer

  • Arts et Métiers
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Calcifer
Calcifer
© Calcifer

C’est la saison des braises chez Calcifer, nom du démon de feu dans Le Château ambulant de Miyazaki. L’allure ? Un barbeuk de ville dandy à deux ambiances, entre diner US et brasserie viennoise. Le maître de salle Antoine Rollin (ex-Hémicycle) prodigue un accueil de velours tandis que le chef italien Gaetano Carpinelli (vu chez Passerini) manie doigté grilladin et art saucier pour envoyer une cuisine brutaliste à la basque mais subtile comme de la belle gastronomie. 

Où ? 41 rue Notre-Dame de Nazareth, 3e

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A La Renaissance

  • Bistrot
  • Roquette
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
A La Renaissance
A La Renaissance
© A la Renaissance

Après trente ans de règne, Régine Robert d’À la Renaissance a donc passé la main. Dans ce monument de bistrot, Carina Soto Velásquez et Joshua Fontaine de Quixotic Projects ménagent l’ancien et le moderne. Le chef sud-coréen Minwou Choi fait dans la rétronomie bien tempérée, entre minimalisme et nostalgie : artichauts poivrade, kiffant faux-filet maturé d’un demi-kilo se mirant dans sa sauce à l’estragon. Bref, ce bistrot enveloppant à la terrasse mortelle a tout pour devenir notre nouveau QG !

Où ? 87 Rue de la Roquette, Paris 11e

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Thalie

  • Grec
  • Louvre
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Thalie
Thalie
© Maison Mavrommatis

Faut-il encore présenter les frères Mavrommàtis, les amphitryons parisiens de la gastronomie hellène ?  Thalie, leur 5ᵉ restaurant, posé le long du jardin du Palais-Royal en jette. Une élégante bonbonnière, rose poudrée, draperies et miroirs mais surtout une splendide terrasse. Une des plus belles de Paris ! La carte élaborée par Andreas Mavrommàtis s’articule autour des petites assiettes et d’entrées (avec de très nombreuses possibilités végé) : poulpe et purée de pois chiches, aubergine confite, halloumi grillé… 

Où ? 38 rue de Montpensier, Paris 1er

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Otto

  • Quartier latin
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Otto
Otto
© Antoine Besse

Depuis 2022, cet izakaya à la française redonne des couleurs culinaires à la rue Mouffetard, étouffée par les crêperies hypercaloriques et les bistrots interchangeables.
Dans une ambiance pas bégueule (voire tonitruante), on se poste autour de la cuisine centrale ou au bar cuivré pour avaler des petites assiettes pan-asiatiques, parfois sorties du grill (shiitaké à l’huile de sésame, saisis), parfois de la friteuse (choux-fleurs à la coréenne, crousti).

Où ? 5, rue Mouffetard, Paris 5e

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Le Royaume de Saba

  • Goutte d'Or
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Royaume de Saba
Le Royaume de Saba
© Antoine Besse

Au Royaume de Saba, le dépaysement commence dès la vaste salle évoquant la khaïma bédouine : on se déchausse pour s’accroupir dans une alcôve tendue de tapis. Ça change des tabourets en inox des coffee shops du Marais ! En plus de petites entrées orientales classiques (fattoush, mouttabal), la carte (100 % halal) s’articule autour du mandi et du madfoon, deux spécialités yéménites de viande, cuites longuement à l’étouffé dans un four.

Où ? 3 rue Marx Dormoy, Paris 18e

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Lao Siam

  • Laotien
  • 19e arrondissement
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Lao Siam
Lao Siam
© Antoine Besse

La cantine ouverte par la famille Souksavanh exilée du Laos il y a quarante ans tient toujours le pavé, passée du statut de boui-boui à celui d'institution. Les trois frères, Fred, Nicolas et Alexandre ont repris l'affaire et conservé l'essentiel : une carte à rallonge et à l'ancienne où se mêlent des plats de Thaïlande, de Chine, du Viêt Nam et du Laos (reconnaissables aux lettres T, C, V et... S sur le menu) : Tigre qui Pleure, riz cantonais et porc char siu, bo bun, crackers de riz… 

Où ? 49 rue de Belleville, Paris 19e

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Le Café de Mars

  • Bistrot
  • 7e arrondissement
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Café de Mars
Le Café de Mars
© Le Café de Mars

Pierre Marfaing a fait de ce vieux bistrot d’angle, Formica, moleskine et casson, un restaurant au charme désuet où l’ardoise propose des assiettes baroudeuses comme cet onglet Drunken Dragon aux shiitakés ou les popsicles aux fruits frais. A la fin du set, on s’envoie sans cabrer le fameux cheesecake aux myrtilles et fromage de chèvre. De quoi chevroter d’aise ! 

Où ? 11 rue Augereau, 7e

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Grande Brasserie

  • Brasserie
  • Le Marais
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Grande Brasserie
Grande Brasserie
© Antoine Besse

Rassurante tête de pont d’un retour aux classiques français qui régalaient déjà Gambetta, la Grande Brasserie d'Adrien Spanu continue sans esbroufe son apostolat calorique. La déco, où se mêlent vestiges historiques de l’ex-Petit Bofinger (mosaïque au sol, banquettes bordées de cuivre, fresque hédoniste de 1945) et touches plus modernes comme ce Time Out Food & Drink Award du meilleur rétro, dégage une rassurante atmosphère ouatée d’un restaurant dominical de province.

Où ? 6 rue de la Bastille, Paris 4e

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Chocho

  • Poissonnière
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Chocho
Chocho
© Antoine Motard

Depuis 2022, Thomas Chisholm tient le cap de ChoCho, adresse au chaud (chaud) dans le portefeuille des Becs Parisiens. Il montre avec constance et talent que les petites assiettes peuvent être de grands plats grâce à cette cuisine inventive aux influences internationales (l’Asie, la Méditerranée…), aux ingrédients locaux et à l’antigaspi chevillé au corps. 

Où ? 54 rue de Paradis, 10e

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Le Tagine

  • Marocain
  • Folie-Méricourt
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Tagine
Le Tagine
© Antoine Besse

À l’image de Marie-Josée Mimoun, sa taulière solaire, voilà une adresse chaleureuse et familière (même si vous débarquez pour la première fois), qui apparaît encore aujourd’hui comme une délicieuse anomalie dans le monde du couscous parisien. Le cadre la joue khaïma saharienne (lanternes ajourées, tissus plissés au plafond, zellige…) mais l’important se joue ailleurs, en cuisine. Dans d’immenses marmites, le chef Driss fait frissonner le bouillon préparé avec des légumes bio, qui va rejoindre les viandes bien sourcées et la graine aérienne d’un des meilleurs couscous de la ville. 

Où ? 13 rue de Crussol, Paris 11e

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Avant Comptoir du Grouin

  • Gare du Nord
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Avant Comptoir du Grouin
Avant Comptoir du Grouin
© Antoine Besse

Reniflant toujours l'arrière-train de l'église Saint-Vincent-de-Paul, l'ancienne Pointe du Grouin du Thierry Breton a finalement rejoint la grande famille des Avant-Comptoirs de Julien Camdeborde (neveu d’Yves). Une vaste salle-atelier où venir en bande piocher dans des petites assiettes canailles (majoritairement viandardes, largement porcines et bien castées avec les charcuteries d’Éric Ospital ou de Christian Parra). Pour choisir avec quoi mouiller tout ça, vous pouvez aller vous promener dans la cave de plain-pied très nature et plutôt raisonnable.

Où ? 8 rue de Belzunce, Paris 10e

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Bistrot des Tournelles

  • Bistrot
  • Le Marais
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Bistrot des Tournelles
Bistrot des Tournelles
Bistrot des Tournelles

Dans cette enseigne vespérale qui prend bien la pose d’antan (mais elle date de 2020 !), Édouard Vermynck (ex-L’Entrée des Artistes) cultive une bistronomie fière et droite, viandarde et champignonneuse, aux mitonnages savants. Dans la lumière beurrée des globes d'opaline on se régale d'une poêlée de pleurotes en persillade, d'une volaille fermière au jus érogène ou d'un diabolique baba au rhum... De quoi lutter efficacement contre le blues du dimanche soir !

Où ? 6 Rue des Tournelles, Paris 4e

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Le Diamant rose

  • Chinois
  • 6e arrondissement
  • prix 1 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Diamant rose
Le Diamant rose
© Diamant Rose

Caché derrière une véranda sans âme, ce joyau du boulevard étincelle depuis 1971 avec la promesse d’une cuisine 100% maison qui arpente toutes les provinces de Chine. Œcuménique et partageur, le clan Kong a en effet l’ambition folle de faire goûter l’Empire du Milieu par tous les bouts, du Yunnan au Shandong. Raviolis aigres de Xi’an au bouillon pimenté, guō tiē arrosés de sauce piquante du Chaozhou, fameux poulet vapeur au gingembre du Hainan, volcaniques burning noodles de Yibin...

Où ? 161 bd du Montparnasse, Paris 6e

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Maslow Temple

  • Végétarien
  • Le Marais
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Maslow Temple
Maslow Temple
© Antoine Besse

Sous l’égide de la triplette Julia Chican, Marine Ricklin et Mehdi Favri, l’ancien atelier d’estampage du XIXe, avec ses trois niveaux, ses poutres rivetées rouge coquelicot et son atrium d’où pendent des fils de lumière, en jette sérieusement ! Les habitués de Maslow seront contents de découvrir des nouveautés au menu avec une ligne toujours 100 % végétarienne avec un beau boulot sur les sauces : umamiesque demi-pithiviers aux shiitakés et son sapide jus de légumes réduit ; un artichaut à tremper dans un velours de sauce satay, tarte choco rehaussée d’un pralin de courge 

Où ? 32 rue de Picardie, Paris 3e

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