Les meilleurs restaurants ouverts le dimanche à Paris

Après trente ans de règne, Régine Robert d’À la Renaissance a donc passé la main. Dans ce monument de bistrot, Carina Soto Velásquez et Joshua Fontaine de Quixotic Projects ménagent l’ancien et le moderne. Le chef sud-coréen Minwou Choi fait dans la rétronomie bien tempérée, entre minimalisme et nostalgie : artichauts poivrade, kiffant faux-filet maturé d’un demi-kilo se mirant dans sa sauce à l’estragon. Bref, ce bistrot enveloppant à la terrasse mortelle a tout pour devenir notre nouveau QG !

Où ? 87 Rue de la Roquette, Paris 11e