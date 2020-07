Les meilleurs restos ouverts en août à Paris

Quelle vibe ? Sa terrasse (permanente) est l’une des plus mimis de Paris. Dans le très touristique carrefour de l'Odéon, la 2e adresse des rois du billig soigne les détails ! La différence avec l'adresse mère (également ouverte en août) ? Des tables plus espacées, un côté plus cosy et contemporain (banquettes orange Hermès, suspensions épurées…) Sans surprise, on retrouve à la carte les mêmes produits frais et bien sourcés, issus d’une agriculture durable et paysanne : farines de sarrasin bio, moulues à la pierre, et garnitures de première bourre. Hisse et ho !

Quand ? Tout août, 7/7 jours, 12h à 22h