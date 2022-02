Restos, bars, prog artistique : on vous en dit plus sur l’immense Food Society

C’est assurément l’une des ouvertures les plus scrutées de l’année. Voilà des années qu’on suit à la trace le développement de Food Society, cette halle culinaire de 3 500 mètres carrés amenée à prendre place dans les Ateliers Gaîté, à deux enjambées de la gare Montparnasse. Eh bien aujourd’hui, le voile se lève avec de nouvelles infos dont les premiers noms de restos et de bars, celui du curateur événementiel et la date d’ouverture – reportée à septembre 2022 !

Ce qu’on savait déjà, c’est qu’il y aurait 15 comptoirs touchant à toutes les cuisines ou presque, trois bars et que la sélection serait cornaquée par Virginie Godard – déjà aux manettes du Food Market de Belleville et d’un projet similaire à Lyon. Vous voulez des noms, c’est ça ? Commençons par les bars en annonçant l’ouverture de (Petit) Combat, une déclinaison de la pépite mixologique bellevilloise de Margot Lecarpentier, habituée à squatter le top de nos classements des meilleurs bars à cocktails parisiens. Toujours côté soif, on annonce un bar à vin nat’ et un caviste, sans plus de détails pour le moment.

© Food Society - Les Ateliers Gaîté

Côté solide, en revanche, on en sait beaucoup plus. Les affamés cathodiques seront sans doute contents de découvrir la présence de Mory Sacko, superstar de Top Chef et aujourd’hui à la tête du resto voisin Mosuke. Mais aussi de son compère Adrien Cachot, actuellement en récital au restaurant du Perchoir, qui signera de son côté un bar à tapas. Les tifosis de la cuisine transalpine seront particulièrement choyés avec les pizzas de Louie Louie ainsi qu’une trattoria sauce Osteria Ferrara mijotée par Fabrizio Ferrara, la géniale toque sicilienne du lieu. Parmi les autres étals à l’ardoise, on découvre la street food marocaine de Yemma du chef Abdel Alaoui, les crêpes de Krügen, les sandwichs de Favori ou encore, nous dit-on, les burgers de Blend.

L’autre info immensément intéressante, c’est que la programmation événementielle et festive sera assurée par Lionel Bensemoun. Le patron du Baron des grandes années, qui a ouvert une maison d’artistes à Barbizon (et tout un tas d’autres adresses dans la capitale), est quasiment de retour à la maison, puisque c’est dans ce quartier qu’avait ouvert la première mouture du Consulat. Il y aura des concerts, sans doute des expos et d’autres choses dont on ne connaît pas encore les détails. A signaler que ce Food Society sera ouvert tous les jours, du matin au soir, ce qui laisse de belles perspectives.

Pour rappel, ce Food Society s’inscrit dans le projet global des Ateliers Gaîté. Ce chantier pharaonique à 350 millions d'euros a été initié par le mastodonte des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield et réunira in fine le Food Society, des boutiques, une bibliothèque, une crèche, des logements, des bureaux et l'hôtel Pullman rénové. L'idée ? Animer ce lieu de vie (et de consommation) qu'est le centre commercial en rythmant les temps forts de la journée, du petit-déjeuner au dîner, en passant par le déjeuner et l'apéritif. Reste plus qu'à attendre la rentrée, pour voir si la récolte sera de qualité.

Quand ? Ouverture prévue en septembre 2022

Où ? Ateliers Gaîté, quartier de la gare Montparnasse, Paris 14e