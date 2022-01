Les bons plans les plus attendus de 2022

L'association Aurore et l'entité Yes We Camp, parties prenantes des Grands Voisins inaugurent un tout nouveau tiers-lieu. Ça s'appelle Les Amarres, c'est situé à touche-touche avec le Wanderlust et ça déboîte une fois de plus. Plus précisément, ces Amarres investissent d'anciens locaux des ports autonomes de Paris. Au total, l'endroit s'étale sur 4 000 mètres carrés, centrés autour de la terrasse avec vue sur Seine, d'un immense hall avec ses 11 mètres sous plafond et de deux accueils de jour – hommes et familles – aménagés sur ses flancs. La soirée venue et tous les week-ends, Les Amarres ouvrent leurs portes au public, avec une buvette solidaire servant mousses, vins nature et autres potions, et proposeront des événements « orientés sur l'hospitalité et les justices sociales ». Ça sent bon les embruns des Grands Voisins, autant dire une bien belle étoile.

Quand ? Accueil de jour, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Jusqu'à 15h30 le mardi. Ouverture au public : du mercredi au vendredi, de 18h à 23h. Le samedi, de 10h à 23h et le dimanche, de 10h à 18h.

Où ? Les Amarres, 24 quai d'Austerlitz, Paris 13e