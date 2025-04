Deux heure du matin, l'heure fatidique : le bar où vous étiez bien arrimé n'a pas l'autorisation de nuit et doit fermer. La question brûle alors les lèvres du groupe, chacun la redoute mais quelqu'un finit toujours par la tenter : « Alors, on fait quoi maintenant ? » Si Paris compte de nombreux et d'excellents clubs, quand il s'agit de trouver un bar ouvert après 2h, l'offre se réduit comme un crop top lavé à 90°C. Pas très pratique quand on a la flemme de danser (et de lâcher un bras pour le moindre shot). Alors, où va t-on quand on souhaite simplement refaire le monde autour d'une bière, d'un cocktails ou d'un verre de vin tout en attendant le petit matin ? Voici une sélection des meilleurs bars qui brillent dans la nuit les soirs de week-end, et parfois même de semaine.

