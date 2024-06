Les meilleures terrasses de bars à Paris

Quelle vibe ? Ce bar à cocktails à la déco scandinave est l'un des spots les plus courus de la capitale, avec sa petite terrasse joliment meublée de chaises en bois clair et tissu vert, ambiance déco scandinave. Ce qui attire la clientèle plutôt branchée ? Des cocktails ultra originaux réalisés d'une main de maître et un service de snacking de haute qualité. La liste des mixtures est plutôt pointue. La composition, le prix et la contenance sont clairement indiqués (12 € pour 12 ou 20 cl), mais pas d'explication sur le type de cocktail (plutôt sucré, amer, etc.). On se laisse alors guider par les catégories des breuvages : « désorientation », « apesanteur », « sueurs froides » et « exaltation ». Tout un programme !

Dans le verre ? Un « Fruit du Passé », mélange de liqueur Strega, Genepi Dolin, sirop de céleri maison, Perrier, jus de citron jaune, poudre de réglisse et graines de fenouil.