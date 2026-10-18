Attention événement : à l’occasion d’Art Basel, dont elle est partenaire, la marque de mode Miu Miu a invité Alice Diop, réalisatrice aux déjà deux César (le court Vers la tendresse et l’éblouissant Saint-Omer, son premier long-métrage), à imaginer une exposition au sein du palais d’Iéna, où sont organisés ses défilés. Présentée seulement du 21 au 25 octobre, l’exposition, intitulée Geste de Consolation, mélange plusieurs arts – film, photographie, sculpture, poésie, danse, musique et performance – dans un grand parcours qui interroge la représentation des femmes noires tout en célébrant leur créativité. “Je veux que cette exposition soit centrée sur des actes de consolation conçus par des artistes noires, chacune active dans sa propre discipline, pour corriger le regard fétichiste auquel des siècles d’histoire de l’art nous ont reléguées”, explique Alice Diop dans le communiqué.
Ce qu’on aime à Paris, c’est que chaque semaine, il y’a du nouveau à faire. Un bar où les cocktails coulent à flot, un petit bistrot de quartier ou une expo pour remplir sa caisse à culture. Chez Time Out, on sait que vous n’avez pas toujours le temps de vous rencarder sur les bons plans parisiens. Ça tombe bien, nous, si. Voici un petit paquet d’idées pour savoir où sortir cette semaine du 19 octobre à Paris et ainsi donner du coffre à votre vie sociale. Cadeau.