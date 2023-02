Bien sûr, ce n’est pas un concours, mais si on devait décerner un prix du bar le plus velouté de Paris, aucun lieu ne pourrait rivaliser avec le bar de la Maison Proust et ses lourdes tentures pourpres, son armée de causeuses, ses banquettes bleu nuit et son comptoir capitonné ; on se glisse voluptueusement à la meilleure place, en tête à tête, sous la rotonde dorée à la feuille et entourés des volumes d’époque reliés pleine peau sous les auspices sereins d’un exemplaire dédicacé par Marcel lui-même, sirotant un cocktail pas donné mais bien construit comme ce Duchesse de Guermantes puissant et fruité qui convoque gin, champagne, Bénédictine et jus de pêche (20 €), et on se dit que certes, à l’époque, les phrases étaient longues, cependant, on savait vivre et ça mérite bien une visite dans ce bar. Point final.