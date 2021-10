Vous avez voté : voici le quartier le plus cool de Paris selon vous

Bon, cette année, on ne peut pas dire que les Time Out Index, ce sondage mondial qui élit la meilleure ville du monde, aient franchement réussi à Paris, avec une vertigineuse chute de la 9e à la 28e place... Un sondage où, avec près de 5 000 participants, les Parisiens auront été les plus nombreux à s'exprimer parmi tous les pays du globe. De ce qui ressort des réponses des habitants de la capitale, c'est l’offre culturelle de Paname (96% la trouvent incroyable) ainsi qu'une facilité déconcertante pour trouver des bons plans font le plus leur fierté.

L'un des autres pans des Time Out Index, c'est l'élection des meilleurs quartiers avec, pour chaque ville, un classement. Dans le top 10 parisien, on retrouve la rue de Charonne, Belleville ou encore les Batignolles, sur la troisième place du podium. Pis tout haut se dégage un duo composé du champêtre Montmartre et surtout du vainqueur, sans débat possible, le quartier du Haut-Marais. S'il est vrai que le cœur du Marais est magnifique mais un « chouïa » touristique, la partie haute, entre Filles du Calvaire, Rambuteau et Arts-et-Métiers, ressemble quant à elle à un buffet à volonté de bonnes adresses. Qu'on aime arpenter sans doute plus que de raison.

Envie d'un barathon mixologique ? Bienvenue au paradis ! Car entre le Bisou, le Little Red Door, le Mary Céleste, la Mezcaleria, la Candelaria ou encore le Cambridge Public House, la marée est toujours haute pour les amateurs de cocktails. Amateurs de jaja nature ? Cap sur l'esthète vino-vinyle Bambino, planqué un tout petit peu plus loin. L'armée des coups de fourchette y trouve également leur compte avec, à l'ardoise notre coup de cœur éternel (les Enfants du Marché), le graal du ‘dwich (Alain Miam Miam) ou encore le coffee shop le plus stylé en ville (Gramme). Autres atouts du lauréat : son côté arty avec le musée Picasso, le tout-neuf musée Carnavalet et surtout ses galeries à ne plus savoir où donner de la tête (Emmanuel Perrotin, Daniel Templon, Thaddaeus Roppac... ), et ses boutiques hautement fashion (Merci et Broken Arm, pour ne citer qu’eux…).

