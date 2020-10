Les meilleures caves à bières de Paris

Bières Cultes dessine depuis 2007 une bien belle carte des saveurs et provenances de la boisson maltée. Et puisqu’il s’agit d’une cave, il ne faut surtout pas hésiter à se faire conseiller par les vendeurs, compétents et sympathiques, pour découvrir des saveurs (marc de café, bois) ou des marques (Anosteké, La Trappe) dont vous ne pourrez plus vous passer. En plus d’un stock impressionnant de bières spéciales, rares ou même de garde importées des quatre coins du monde, Bières Cultes propose quelques bouteilles de 33 ou 75 cl au frais pour les plus impatients, et quelques goodies et autres beaux verres qui devraient contenter le fétichiste qui sommeille en vous. Bref, une adresse plus que recommandable pour préparer un apéro entre potes et se faire plaisir à petit prix.