On a chacun ses motivations pour arrêter de manger de la viande d’animal décédé. Certains le font par choix éthique contre la souffrance animale, d’autres poussés par les impératifs écologiques d’une consommation durable (et n’oublions pas la frange d’extrémistes qui détestent simplement les légumes vivants).

Quelles que soient vos raisons, vous n’avez pas tort puisqu’on doit absolument réduire sa consommation de viande pour préserver notre planète. Bonne nouvelle, on n’est plus obligé de viser les tables certifiées 100 % végétariennes avec service en sarouel-sandales-patchouli pour se régaler sans viande. En piochant entre les brunchs, les burgers et les coffee shops, on vous a dégoté toute une liste de cantines et de restaurants où les végétariens et végan(e)s seront accueillis comme des altesses avec de vraies propositions de plats (et non pas tous les accompagnements de la carte réunis en urgence dans une assiette). Veggie, c’est la vie !