Les meilleurs restaurants pas chers en click & collect ou livraison à Paris

Quelle vibe ? Pizzas délicieuses, fourbies de main de maître dans un vrai four à bois traditionnel venant directement de Naples ! Sorti de l’œuf en 2019, ce génial et géant ovni (un resto-comptoir cocktails-café-pizzeria- boulangerie) squatte 1 500 m2 d’un ancien hangar d'antiquités, avec déco chinée-chiadée façon puces de Saint-Ouen. Tout ça à deux enjambées des studios d'enregistrement de la Plaine-Saint-Denis, et un jet de vélib du Stade de France.

L'addition ? Big up pour les prix : ici pas de pizzas à 20 boules ! Les disques d’or commencent à 7 € (carte ici). En dessert ? Une pizza signature à... 4 € !

Mode d’emploi ? Click & collect et livraison via Just Eat et Deliveroo ("Pizza Sauvage by Cantine Sauvage" sur Deliveroo). 177 avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis. 01 58 34 60 56.