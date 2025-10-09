Petit à petit, l’hôtellerie fait son nid dans l’entre-deux-gares parisien. A la jonction des gares de l’Est et du Nord, dans un quartier ordinairement peu propice au repos et à la méditation, Bloom House semble s’être donné pour mission de calmer tout le monde. En ce soir d’automne, on ne se fait pas longtemps prier pour troquer notre irritabilité contre un namaste et un jus vert alcoolisé : la chair est faible, et leur Green Spritz est à se damner (16 €). Mais ce qui détend vraiment ici, c’est qu’à ce prix (dès 180 € la nuit), le standing de ce 4 étoiles est bluffant.

Partout autour de nous, du lobby-restaurant aux couloirs qui mènent aux 91 chambres, ça sent bon le spa et le chien tête en bas (merci les huiles essentielles). La plupart des chambres sont dotées d’un chouette balcon aménagé, donnant sur le patio de l’hôtel et son très instagrammable bassin central. On monte en gamme avec les étages, les plus élevés offrant une vue bien dégagée sur le Sacré-Cœur. Côté déco, les tons beiges et détails en paille peuvent donner le sentiment de pénétrer un catalogue Caravane (enseigne de déco hippy-chic). C’est épuré, lumineux, et difficilement clivant. Seul bémol, l’insonorisation de la chambre ne filtre pas totalement le bruit de la musique du restaurant (pourtant pas si forte).

Ultime atout charme, l’hôtel offre à chacun de ses clients l’accès à un espace spa à faire valdinguer les perruques de bien des concurrents. Derrière une très belle salle de sport et un sauna tout en bois, la piscine intérieure de 18 mètres (de quoi faire de vraies longueurs), avec jets de massage et transats intimistes (des rideaux permettent de s’y isoler), est une arme de séduction massive du niveau de certains cinq-étoiles. “And my heart goes Bloom”.

Prix : à partir de 180 € la nuit.

Les services : wifi, spa, piscine, sauna, espace fitness.

Petit-déj : buffet à volonté dans la salle du bar-restaurant ou dans le patio ; room service possible.

Le petit plus : le patio, la piscine et l’espace bien-être, la vue en chambre, l’accueil.

Dans les environs : gares de l’Est et du Nord, canal Saint-Martin, Strasbourg-Saint-Denis…