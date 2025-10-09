Bienvenue sur le boulevard Rochechouart, bout de Paris où l’histoire s’écrit en décibels et en pavés usés. Ici, les murs ont vu passer aussi bien les excès du cabaret que les secousses du rock et de l’électro. D’un côté, le Trianon et l’Élysée Montmartre, bastions des nuits agitées où Bowie, Björk et les Daft Punk ont marqué leur territoire. De l’autre, la silhouette du Sacré-Cœur qui veille sur le quartier comme un vieux sage un peu fatigué. Et pile au milieu ? L'hôtel Élysée Montmartre. Derrière le projet, Abel Nahmias, producteur aguerri, et Julien Labrousse, architecte et entrepreneur. Les mêmes qui ont déjà redonné vie aux institutions que sont le Trianon et l’Élysée Montmartre.
Envie de lui en mettre plein la vue ? Quatre étoiles, c’est déjà pas mal — inutile de le rendre myope. Moins guindés que les cinq étoiles, plus aventureux que les trois, les quatre-étoiles parisiens jouent la carte du confort chic sans le côté empesé (ni la facture astronomique). Dans la foule d’adresses que compte la capitale, certaines se démarquent par leur archi d’intérieur de maboule, leur rooftop à tomber par terre (n’abusez pas trop sur les cocktails), ou leurs espaces de (ré)jouissances privatisables, entre salle de ciné intimiste et piscine de compète. On a fait le tri pour ne garder que le meilleur du meilleur des meilleurs hôtels quatre étoiles de Paris. Si viser la lune ne vous fait pas trop peur, vous saurez où aller.