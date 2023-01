21 plans immanquables à faire en 2023 à Paris

Si l’on doutait encore du “God complex” de l'humoriste qui se lave et se nourrit à l’ego trip, on ne le remet désormais plus en question. Alors voilà, on n’a pas vu la Vierge et notre vilaine Ecocup d’eau ne s’est pas transformée en vin, mais on ne va pas le nier, le bougre est vraiment drôle. Fary dégage une énergie de rock star et semble être devenu notre Johnny national de la vanne. C’est que l’humoriste a un certain génie… Dès les premières minutes du spectacle, quand Fary dépeint son fief de Strasbourg-Saint-Denis, on a l’impression d’être avec ce pote trop marrant qu’on ne voit décidément pas assez souvent. Alors oui, Fary est ce charo un peu énervant qui peut donner des sueurs froides aux Jean-François La Morale. Mais au fil des rires, il parvient à créer une vraie proximité avec son public en faisant preuve de sincérité, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on se sent bien avec lui. Avis aux amateurs, le stand-upper semble être arrivé à l’apogée de son art.