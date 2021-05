Les nouveaux rooftops et terrasses qui ouvrent à Paris

Les trublions du Glazart et du Jardin21 s’apprêtent à ouvrir à compter du 18 juin un maousse open air de 2 200 m2, entre Paris et Pantin. Baptisé Kilomètre25, car planqué sous le « 25ème kilomètre" du boulevard, le prochain QG de l’été est un temple underground tout en béton brut et containers, garanti sans pluie, puisque abrité par le périphérique. Un spot les tongs dans l'eau — l’entrée se situe quai du Canal de l’Ourcq — à touche-touche avec le Jardin21, la verdoyante planque à chill de 1 600 m2 !

Planqué à quelques coups de pédale du Parc de la Villette, ouvert tous les jours et soirs de l'été du mercredi au dimanche, le coolosse spot réunira "des créateurs de fringues et bijoux, de la fripe à gogo, un magasin de vinyles, trois foodtrucks, un barbier, des tatoueurs, des masseurs...", annonce Arnaud Perrine, Président du Glazart et de Jardin21. Un resto-container régalera les gourmets en propositions "aussi bien carnées que végé, au déjeuner et dîner", et le public pourra ramener au jardin mitoyen verres et assiettes.

On nous promet aussi des animations sportives allant du yoga au krav-maga, des écoutes de podcasts, des projections... Et, si les conditions sanitaires le permettent, chaque week-end, des DJ sets de musique électronique, au sens très large : "ça ira de la house à l'italo-disco". Parmi les premiers noms annoncés ? Des collectifs parisiens (La Mamie’s, Astropolis, Raw, Sonic Crew), mais aussi des gros noms, comme la légende Manu Le Malin.



Où ? 12a rue Ella Fitzgerald, 19e. Métro : Porte de la Villette (7) et Hoche (5). RER E sortie gare de Pantin ou tramway arrêt Ella Fitzgerald (3B).

Quand ? A partir du 18 juin 2021 et jusqu’à la fin de l’été.