Envie de vous jeter à la baille à Paris ? Vous êtes dans la bonne ligne. Si la capitale n’est pas réputée pour ses plages de sable fin, elle dispose d’une kyrielle de piscines à même de satisfaire toutes les pratiques et jeux d'eau. Que vous soyez nageur hyperactif, barboteur du dimanche ou simple bronzeur estival, vous trouverez claquette à votre pied dans ce dossier aussi costaud qu’un trapèze de Michael Phelps. Et parce qu’on peut avoir le goût de l’eau mais aussi du beau, on a pris soin de piocher plusieurs bassins avec de la gueule. Certains sont classés aux monuments historiques, d’autres squattent la Seine ou se découvrent en été. Et pour celles et ceux qui ont envie de claquer leur CODEVI, de faire plaisir ou de se faire plaisir, on a aussi glissé quelques piscines d’hôtels rutilantes. Voici 16 lieux pour celles et ceux qui ont vraiment piscine.